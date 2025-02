Le ultime: Freuler e Castro diffidati, ma ci saranno. Più dubbi su Pobega: giovedì c’è il Diavolo. Da Casale e Calabria a Fabbian. Quelli che scalpitano per Parma

Bologna a Parma senza fare calcoli, nonostante giovedì arrivi al Dall’Ara il Milan. Ma questo non significa necessariamente che Italiano non possa riservare qualche sorpresa di formazione. Servirà un Bologna da battaglia, al Tardini. E ci sarà da fare i conti con le assenze di Holm, Pedrola e Odgaard. La corsia di destra, in difesa, andrà rivista: Calabria-De Silvestri è il primo ballottaggio da sciogliere. Che l’ultimo arrivato sia destinato all’esordio da titolare in vista di una settimana da tre gare è scontato, che possa farlo a Parma non più di tanto. Perché De Silvestri è stato titolare in 9 occasioni in campionato fin qui, sempre in partite da ‘battaglia’, con risultati clamorosi: 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta. E allora potrebbe toccare al capitano. Anche perché Italiano potrebbe conservare l’ex Milan in vista dell’incrocio con i rossoneri, che Calabria vivrà con motivazioni particolari, dopo l’addio causato dallo scontro con Conceicao proprio al termine della sfida con il Parma.

C’è pure la questione diffidati, ma Italiano ha già spiegato alla vigilia del Torino da non essere tipo da calcoli. C’è un però: pure Pobega è ex Milan con motivazioni particolari. Ecco perchè quest’ultimo potrebbe partire dalla panchina, con la conferma della mediana composta da Moro e Freuler, già schierata nella vittoria con il Torino, dove Pobega trovò spazio da trequartista. Data l’assenza di Odgaard, alle spalle della punta è possibile l’impiego di Fabbian, che in questa stagione fatica a trovare continuità e qualità di giocate: ma in quanto a quantità e lavoro sporco non è discutibile, e quindi potrebbe avere una chance.

Casale è un altro che confida di avere spazio dal primo minuto al fianco di Beukema, per sfruttarne la fisicità per limitare l’ariete Bonny. A sinistra, in difesa, probabile la riconferma di Miranda. Nodi da sciogliere anche in attacco. Di punta, partita da battaglia fa rima con Castro, ammesso e non concesso che l’argentino abbia risolto l’affaticamento con cui è sceso in campo contro il Torino, quando Dallinga però stava peggio di lui. Anche per questo l’argentino è in pole. Sugli esterni, Italiano intende cavalcare lo stato di grazia di Ndoye: da decidere se dare minuti a Orsolini dall’avvio e sfruttare Dominguez come uomo di rottura o se optare per la scelta opposta, mentre dalla panchina partirà certamente Ferguson, di rientro tra i convocati.

Ieri, intanto, Sartori è stato premiato a Sesto San Giovanni dall’ex Milan Ambrosini come uomo mercato del 2024, dentro l’iniziativa ‘Amico del Bambino’, mentre Di Vaio è al rientro dopo una due giorni di scouting europeo tra Champions, Europa e Conference League.

Marcello Giordano