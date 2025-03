Le ultime: il polacco si appresta a tagliare la cifra tonda in A. Grandi dubbi per Italiano sulle fasce. Skorupski vede quota trecento. Ballottaggio Dominguez-Orsolini

Oggi Skorupski se gioca dice 300: trecento partite in serie A, sommando le presenze raccolte con Roma, Empoli e Bologna. Non è un traguardo banale: Lukasz diventerebbe il secondo portiere straniero, dopo Handanovic (345), ad aver raggiunto questo traguardo dalla stagione del suo esordio in A, il 2013-14. Perché l’asterisco del ‘se gioca’? Perché con Italiano mai dire mai. In lizza per un posto tra i pali in teoria c’è sempre Ravaglia, che però fu titolare col Parma nella recente trasferta del Tardini. Vedremo oggi a colazione alla lettura delle formazioni chi la spunterà, anche se i favori del pronostico stavolta sono tutti dalla parte di Skorupski, che peraltro scendendo in campo aggiungerebbe un altro tassello all’operazione rinnovo. Tra una manciata di partite infatti, come da contratto, scatterà il rinnovo automatico fino al giugno 2026, in attesa di affrontare il tema del rinnovo di contratto vero, ovvero quello proiettato sulle stagioni a venire.

Oggi però è (mezzo)giorno di partita e dunque i pensieri sono tutti proiettati sul campo. La buona notizia è che, eccezion fatta per lo squalificato Frueler, la rosa è al completo e tutta convocata, compresi gli ultimi recuperati Holm e Pedrola. In difesa sulle fasce albergano i soliti ballottaggi, con Calabria e Miranda, rispettivamente, in vantaggio su De Silvestri e Lykogiannis: rapporti di forza che però potrebbero tranquillamente ribaltarsi. Al centro del reparto scontato il ritorno da titolare di Beukema, dopo la panchina col Cagliari. Più contendibile invece la seconda maglia da centrale, che vede un testa a testa tra il favorito Lucumì e l’outsider Casale, veronese di Negrar che con la maglia dell’Hellas ha conosciuto la serie A nel 2021-22. A centrocampo il partner di Ferguson dovrebbe essere Pobega (espulso all’andata dopo la ‘sbracciata’ in reazione a una spinta di Duda), senza però dimenticare l’opzione Moro. In attacco invece sulle fasce Ndoye e Dominguez, quest’ultimo autore di una doppietta col Verona all’andata, sembrano favoriti rispetto a Orsolini e Cambiaghi ("va centellinato", diceva ieri di lui Italiano). Alle spalle di Castro agirà Odgaard, con Fabbian arma di scorta in panchina. Dallinga resta invece un’arma di scorta limitata dal fastidio al pube. "Abbiamo trovato la strada per gestire questo problema da qui alla fine", spiegava ieri Italiano. Oggi al Bentegodi occhio ai cartellini in chiave Bologna-Lazio: Castro e Pobega sono in diffida.

