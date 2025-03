Le ultime: lo svizzero è recuperato, lo svedese a segno in Nazionale. Voci sul tecnico fresco d’esonero. Freuler guarito, Holm in gol: abbondanza al Penzo. Intanto Thiago Motta entra nei radar dell’Atalanta

Buone notizie da Casteldebole: ieri sono rientrati in gruppo Fabbian, Ferguson e Moro. Ma oltre ai ritorni dei primi nazionali, il tecnico ha potuto riabbracciare pure Freuler: rientrato anticipatamente dalla Svizzera a causa dell’influenza domenica, dopo due giorni di riposo il numero 8 ieri si è allenato regolarmente. Fugati quindi i dubbi sulla disponibiltà o meno del centrocampista. Di più. Aspettando Aebischer, di fatto il tecnico da ieri ha avuto la linea mediana praticamente al completo e ha potuto iniziare a intensificare la preparazione della trasferta di Venezia, cruciale in vista di un finale di stagione che vedrà i rossoblù affrontare, dopo la trasferta in laguna, Napoli, Atalanta e Inter, a cavallo delle semifinali di Coppa Italia di andata e ritorno.

Oggi sarà la volta della ripresa degli allenamenti di Skorupski, rientrato ieri sera in città: domani di Ndoye, Aebischer e Holm. Venerdì, giornata di vigilia, rientreranno i sudamericani Castro, Dominguez e Lucumi. Ma il primo è squalificato, difensore ed esterno dovrebbero essere preservati per la semifinale di Coppa Italia di tre giorni dopo. Di fatto, da domani, Italiano avrà la squadra al completo e potrà iniziare a sciogliere i ballottaggi in base alla condizione alla condizione dei reduci dalle nazionali, ragionando pure in vista della Coppa Italia, snodo cruciale della stagione. In vista di Venezia, Freuler viaggia verso la titolarità, Pobega e Ferguson si giocano una maglia. La buona notizia è data pure dal rientro in gruppo da lunedì di Calabria, che ha smaltito l’influenza: considerando pure De Silvestri e il rientrante Holm (ieri in gol nel 5-1 della sua Svezia con l’Irlanda del Nord), sulla corsia destra di difesa Italiano a l’imbarazzo della scelta, con Calabria favorito sui compagni per domenica.

Perché l’intento è schierare il miglior Bologna possibile al Penzo, per sbancarlo e difendere il quarto posto. A tal proposito, Italiano dovrebbe ripartire da Orsolini e Odgaard sulla trequarti e su uno tra Cambiaghi e Ndoye sulla fascia sinistra d’attacco, a sostegno di Dallinga. In difesa, nel pacchetto centrale Casale è favorito su Lucumi ed Erlic per fare coppia con Beukema. A sinistra, si giocano una maglia l’assist man Miranda (già 6 in campionato) e Lykogiannis (6 in stagione), con lo spagnolo che dovrebbe giocare due gare tra Venezia, Empoli e Napoli: restano tre giorni a Italiano per sciogliere gli ultimi dubbi.

Intanto rumors da Bergamo: nel caso di addio con Gasperini, la dirigenza monitora possibili profili alternativi, tra cui (indiscrezione delle ultime ore) quel Thiago Motta appena esonerato dalla Juventus.

Marcello Giordano