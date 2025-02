Le ultime. Pobega lavora ancora a parte

A Casteldebole il post Como è già l’antivigilia del quarto di Coppa Italia con l’Atalanta. Ieri mattina Italiano ha fatto un lavoro di scarico con i reduci della sfida col Como facendo lavorare di più chi sabato notte è entrato nel secondo tempo e chi è rimasto in panchina. Orsolini, out per Bergamo (come Ferguson), ha fatto lavoro differenziato e con lui Pobega, la vera incognita della notte del Gewiss Stadium. Uscito affaticato dalla notte di Champions con lo Sporting il prestito del Milan è ancora tra color che son sospesi: decisiva la rifinitura di questa mattina al ‘Galli’, in gioco c’è un posto tra i convocati.

Oggi Italiano parlerà in conferenza stampa dopo pranzo, domani a Bergamo sono annunciati 1.400 tifosi rossoblù.