Le ultime. Posch ora punta la convocazione. Ma tornerà in campo solamente in Coppa

Stefan Posch accelera. Ha aumentato i carichi di lavoro, ma le buone notizie non sono terminate: oggi sarà in gruppo. Morale, il Bologna ritrova quello che sulla carta dovrebbe essere il suo terzino destro titolare. Possibile, per non dire probabile, che Motta possa convocarlo per fargli riassaporare il gusto del gruppo, in vista della trasferta di Reggio Emilia. Difficile, per non dire impossibile che Posch possa ritrovare una maglia da titolare: è fuori dai giochi dal 24 settembre, dalla sfida con il Napoli in cui rimediò una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra. In quello stesso match, si fermò pure Lucumi, vittima di una lesione della giunzione miotendinea del retto femorale destro: Posch dovrebbe tornare ad assaggiare il campo martedì in Coppa Italia con il Verona, il colombiano resta l’unico indisponibile dei rossoblù e potrebbe riprendere ad allenarsi a inizio novembre, a cavallo tra Lazio e Fiorentina.

m.g.