Le ultime. Urbanski verso Maiorca. E Moro va in Nazionale

Nuovi contatti tra l’entourage di Kacper Urbanski e il Maiorca. Il polacco, con contratto in scadenza nel 2026 è in uscita e il prezzo fissato: servono circa 2-3 milioni con percentuale sulla futura rivendita e chi ne cura gli interessi prova a piazzarlo in Spagna, dopo che gli interessamenti di Paok, Valencia, Sampdoria e Verona hanno portato fin qui a un nulla di fatto.

E’ in uscita pure Posch che piace in Bundes, ma ha sondaggi anche da Italia e Inghilterra. Il via libera arriverà solo dopo l’arrivo di Zanoli. Intanto il ct della Croazia ha già annunciato l’elenco dei convocati per i match di settembre validi per le qualificazioni mondiali con Faroer e Montenegro: c’è Nikola Moro e pure l’ormai ex rossoblù Erlic, approdato al Midtjylland a caccia di minuti proprio per non perdere la nazionale.

Riflessioni in corso anche per Moro al riguardo, al quale il Bologna ha fatto sapere, arrivati a questo punto, che potrebbe partire a solo a fronte di un’offerta fuori mercato attorno ai 10 milioni.