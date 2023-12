Le ultime verso i giallorossi, arbitra guida. De Silvestri prova un recupero in extremis. Orsolini punta la gara con l’Inter in Coppa Italia

Verso Bologna-Roma più o meno con gli stessi di Salerno. L’unica eccezione è costituita da De Silvestri, che potrebbe fare un tentativo per riaggregarsi in extremis al gruppo strappando una panchina domenica: possibile ma difficile. In difesa la mina vagante che potrebbe cambiare l’assetto dell’Arechi è Lucumì, a cui prima o poi Motta ridarà una maglia da titolare. A centrocampo l’outsider è Aebische. In attacco, invece, in attesa del ritorno d Orsolini, il tridente Ndoye-Zirkzee-Saelemaekers è una scolta obbligata. A proposito di Orso. Anche ieri ha continuato a lavorare a parte, con la Roma non ci sarà ma a Casteldebole coltivano la speranza di recuperarlo per l’ottavo di Coppa Italia con l’Inter di mercoledì prossimo al Meazza. E poi c’è Guida, il fischietto della sezione di Torre Annunciata designato per domenica. Guida ha diretto il Bologna lo scorso 7 ottobre al Meazza con l’Inter, quando finì 2-2. Domenica il fischietto campano dirigerà il quinto incrocio tra rossoblù e giallorossi. Fin qui tutti e quattro precedenti si sono giocati all’Olimpico. Bilancio: 2 vittorie del Bologna, un successo Roma e un pari.

Massimo Vitali