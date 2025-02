Le ultime verso la gara del Tardini: lo svedese di nuovo infortunato, l’ex rossonero scalpita. Fergie torna, Holm ko: c’è Calabria

Torna Lewis Ferguson, si ferma Emil Holm. La stagione si conferma maledetta alla voce infortuni, ancora una volta la gioia per il rientro di una pedina coincide con l’amarezza per lo stop di un’altra: e nella fattispecie, lo stop di Holm, divenuto titolarissimo negli ultimi due mesi, è pesante, dato che arriva alla vigilia di tre impegni in una settimana, con necessità di rotazioni e turn over. Italiano non ha ancora avuto a disposizione un solo allenamento con la squadra al completo dall’inizio della stagione a oggi: l’attesa è destinata proseguire almeno per altre tre settimane. Holm, infatti ha riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra, gli stessi muscoli che avevano costretto allo stop Orsolini, Ferguson e che continuano a tenere ai box Odgaard, il cui rientro è previsto tra Milan e Cagliari, la prossima settimana, mentre per Pedrola bisognerà attendere almeno un altro paio di settimane.

Lo stop di Holm apre però una chance per Davide Calabria, arrivato dal Milan in prestito a gennaio, dopo alcune indiscrezioni extracampo e soprattutto il litigio con Conceiçao arrivato guarda caso al triplice fischio della sfida casalinga dei rossoneri col Parma: coincidenza vuole che il prossimo appuntamento dei rossoblù sia al Tardini. La sua avventura al Milan è finita con i ducale, la nuova vita in rossoblù potrebbe iniziare contro lo stesso avversario. Attenzione però a De Silvestri, che si candida per trovare spazio: considerato che sabato ci sarà il Parma, giovedì il Milan e a seguire il Cagliari, l’esordio dal 1’ di Calabria si avvicina. La buona notizia è rappresentata dal rientro in gruppo di Lewis Ferguson: confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi, ieri lo scozzese ha superato i test ottenendo il via libera dai medici per riprendere gli allenamenti con la squadra, dopo le tre settimane di stop seguite all’infortunio ai flessori accusato a Lisbona contro lo Sporting. Partirà dalla panchina a Parma, ma considerate le diffide di Freuler e Pobega, tornerà utile all’interno delle rotazioni con Milan e Cagliari, se non già a partita in corso al Tardini, dove Fabbian spera in una maglia da titolare sulla trequarti.

In difesa, rischia la panchina Lucumi, al quale Italiano medita di concedere un turno in panchina dopo le difficoltà e gli errori delle ultime settimane: Casale punta alla titolarità in coppia con Beukema al centro della difesa, con Miranda che punta alla riconferma. Davanti, Castro è favorito su Dallinga per il ruolo di punta, con Dominguez e Ndoye a sostegno: anche se Orsolini punta a ritrovare spazio al posto di Dominguez, ma potrebbe ritrovare minuti a partita in corsa per essere riproposto dal primo minuto con i rossoneri.