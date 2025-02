LE ULTIME VERSO LA SFIDA DI SABATO AL ’TARDINI’. Holm va di nuovo ko, Calabria si candida dal 1’. Ferguson rientra in gruppo, Casale scalpita

Chance da titolare in arrivo per Davide Calabria: se non sabato a Parma, giovedì al Dall’Ara col Milan o nel prossimo fine settimana col Cagliari. Il terzino destro arrivato a fine gennaio, si prepara all’esordio dal 1’, dopo il subentro con il Torino nell’ultima giornata: Italiano perde infatti il terzino destro svedese Holm, vittima di un infortunio muscolare ai flessori della coscia sinistra e chiamato a tre settimane di stop. Calabria e De Silvestri si contenderanno e divideranno lo spazio nelle prossime tre gare in programma a partire da sabato e pure con Verona e Lazio. Ai box pure Odgaard e Pedrola: la buona notizia è il rientro di Lewis Ferguson, che ha ripreso ieri gli allenamenti in gruppo dopo tre settimane di stop. Orsolini era già rientrato tra i convocati con il Torino e a Parma confida di ritrovare minuti, se non una maglia da titolare al posto di Dominguez con Ndoye a supporto di Castro, favorito su Dallinga.

In mediana, con Freuler, spazio a uno tra Moro e Pobega, con Fabbian che spera di ritrovare spazio sulla trequarti. Dietro, anche Casale scalpita e confida di strappare la maglia al posto di Lucumi, in affanno nelle ultime uscite.

Marcello Giordano