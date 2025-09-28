Lecce-Bologna 2-2, doccia fredda in pieno recupero: Camarda nega la vittoria ai rossoblù

Lecce, 28 settembre 2025 – Doccia gelata in pieno recupero al Via del Mare per un Bologna stanco che si vede recuperare all’ultimo giro di orologio il vantaggio arrivato nel secondo tempo.

Finisce 2-2 contro un Lecce che non molla, coglie tre legni e alla fine guadagna un punto importantissimo grazie alla rete di Camarda.

Di Coulibaly il gol che sblocca il match, rimonta momentanea su rigore con Orsolini nella prima frazione e Odgaard nel secondo tempo.

Com’è andato il primo tempo

Diversi i cambi voluti da Italiano tra gli interpreti in campo: Holm ritrova la fascia dopo una buona prova da subentrato al Villa Park, ritorno di Heggem al centro della difesa, con Miranda a riprendersi l’altra corsia mentre in mediana c’è Moro al posto di Freuler.

In avanti staffetta, con Dallinga per Castro e Rowe alla prima da titolare, oltre a Fabbian in rifinitura dietro all’olandese.

Al 2’ prima occasione per il Bologna: Rowe recupera un pallone importantissimo dalla difesa del Lecce dopo un errore di Kouassi, si incunea in area e cerca il secondo palo, con Falcone che gli nega il gol.

Al 12’ arriva anche la conclusione al volo di Orsolini che sugli sviluppi di un calcio d’angolo cerca subito la porta, attento Falcone che manda di nuovo in corner.

Passa appena un minuto però e il Lecce va in vantaggio con Coulibaly: tutto nasce da un colpo di testa di Pierotti che impegna Skorupski, il polacco devia ma la sfera finisce a Berisha che rimette in mezzo, Miranda devia sul piede di Coulibaly che batte facilmente il portiere polacco per l’1-0.

Altro brivido per il Bologna al 18’ quando Tete Morente coglie la traversa dopo che il suo tiro viene deviato in scivolata da Lucumi.

Gli uomini di Italiano continuano così come prima del gol a mantenere la conduzione del gioco, senza tuttavia riuscire a trovare l’azione giusta per impensierire il Lecce che si difende in maniera attenta.

Al 44’ episodio a favore del Bologna: Rowe imbuca in area per Dallinga che viene toccato da Kouassi, Fourneau non ha dubbi e indica subito il dischetto.

Dagli undici metri va Orsolini che con grande freddezza spiazza Falcone e fa 1-1 oltre che 68 reti in maglia rossoblù superando Beppe Signori nella classifica dei marcatori bolognesi.

Al Via del Mare è così 1-1 e si va anche negli spogliatoi dopo un solo minuto di recupero.

Prima frazione decisamente opaca per la squadra di Italiano che fatica a rendersi pericolosa nonostante abbia sempre il pallone tra i piedi.

Il secondo tempo di Lecce-Bologna

La seconda frazione parte con un Lecce più aggressivo, che pressa alto il Bologna specialmente con Pierotti tra i più attivi dei suoi.

Al 60’ la prima occasione è proprio dei padroni di casa, con Gallo che scende forte sulla sinistra e poi scarica basso per Coulibaly che da poco dentro l’area coglie un palo pieno, sfiorando la doppietta personale.

Italiano prova a cambiare qualcosa, inserendo Bernardeschi per Orsolini. Dopo 5’ altra chance per i salentini con Gallo in pressing su Bernardeschi in ripiegamento, l’ex Juve perde una palla sanguinosa con il 25 del Lecce che entra in area e tenta il tiro, con Skorupski a respingere.

Poi sul prosieguo dell’azione è lo stesso Gallo a commettere fallo su Heggem che aveva intercettato il pallone. Italiano cambia ancora, mandando in campo Cambiaghi e Castro per Rowe e Dallinga, ai quale si aggiunge Odgaard che rileva Fabbian.

E le mosse dalla panchina pagano: azione sulla fascia tra Odgaard e Bernardeschi, il numero 10 scarica per Holm che crossa e pesca il danese, il 21 si gira e tira al limite dell’area piccola, cogliendo una deviazione che spiazza Falcone. Il Bologna ribalta così il risultato, andando in vantaggio 2-1.

Al 78’ il neo entrato N’Dri semina il panico nella difesa rossoblù, entra in area ma viene fermato regolarmente da Ferguson tra le proteste del Lecce che voleva un rigore per un presunto contatto. La palla rimane ai salentini, con un cross e colpo di testa di Pierotti che coglie il palo esterno, con Skorupski comunque sulla traiettoria.

L’ultimo cambio di Italiano è per Holm che si siede in panchina dando spazio a De Silvestri.

Al 89’ punizione pericolosa del Lecce, dopo un altro pallone perso da Bernardeschi che in ripiegamento ha commesso fallo, sulla sfera va lo stesso Berisha che prova a pescare Tiago Gabriel, la cui conclusione di testa finisce fuori.

Si va così verso gli ultimi scampoli di partita, con Fourneau che concede 4’ di recupero e i ragazzi di Eusebio Di Francesco a continuare a spingere.

La spinta finale però premia proprio i salentini all’ultimo giro di orologio pareggiano i conti con il primo gol di Camarda in Serie A.

Altro errore di Miranda che questa volta si perde l’attaccante di scuola Milan.

Finisce così 2-2 al Via del Mare, una beffa per i rossoblù che avevano completato il recupero per poi vedersi sfuggire dalle mani i tre punti all’ultimo respiro.

La squadra ora tornerà al lavoro in settimana per iniziare a preparare la seconda sfida di Europa League, la gara di giovedì in casa con il Friburgo.

Il tabellino

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi (1'st Veiga), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo (24' st Ndaba); Coulibaly (32'st N'dri), Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic (21'st Camarda), Tete Morente (32' st Banda). In panchina: Fruchtl, Samooja, Siebert, Sala, Helgason, Drame, Kovac, Sottil. Allenatore: Di Francesco.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Holm (38'st De Silvestri), Heggem, Lucumi', Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini (17'st Bernardeschi), Fabbian (23'st Odgaard), Rowe (23'st Cambiaghi); Dallinga (23'st Castro). In panchina: Ravaglia, Pessina, Zortea, Lykogiannis, Vitik, Pobega, Freuler, Dominguez. Allenatore: Italiano

ARBITRO: Foruneau di Roma.

RETI: 13'pt Coulibaly, 46'pt Orsolini (rig), 26'st Odgaard, 49'st Camarda

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Dallinga, Gaspar, Ramadani, Gallo, Bernardeschi, Camarda. Angoli: 3-9. Recupero: 1' pt; 4' st.