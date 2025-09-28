Acquista il giornale
Italiano non drammatizza: "Stagione lunga, ci saranno molti alti e bassi"

Il tecnico rossoblù ha commentato il pareggio contro il Lecce, sottolineando gli impegni ravvicinati e analizzando le ragioni del calo dei suoi. Giovedì la seconda gara di Europa League contro il Friburgo

di GIANLUCA SEPE
28 settembre 2025
L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano analizza il pareggio con il Lecce

Lecce, 28 settembre 2025 – Il Vincenzo Italiano uscito dal campo scuro in volto ha cercato di analizzare il pareggio amaro del Via del Mare partendo dai tanti impegni ravvicinati.

“La doppia trasferta giovedì-domenica ci ha fatto capire che quest’anno avremo pochi momenti per preparare nel dettaglio le partite” ha spiegato il tecnico rossoblù, che ha voluto ricordare che il trittico Genoa – Aston Villa – Lecce non abbia lasciato margini alla squadra per rifiatare ma nemmeno per preparare al meglio le gare, in particolare quella in Salento giocata a pochi giorni da quella del Villa Park.

In questo senso anche il turnover messo in atto da Italiano per sfruttare al meglio la rosa e far recuperare i più impiegati ha influito sulla prestazione dei suoi: "Ho ruotato tanti uomini, col rischio calcolato di perdere un po’ di identità”.

L’allenatore del Bologna prova però a vedere il bicchiere mezzo pieno, con il punto conquistato da Orsolini e compagni che muove ugualmente la classifica, con i rossoblù ora a 7 punti dopo 5 giornate: “Rimontare lo svantaggio è stato comunque importante, qui si soffre sempre e io non riesco mai a vincere qui a Lecce. Rowe, Dallinga e Holm hanno bisogno di giocare e di aumentare l'intesa con la squadra. Cogliamo comunque qualche segnale positivo, aggiungiamo un punto alla nostra classifica e continuiamo il nostro percorso”.

Per Italiano sarà questo l’andamento della stagione, con le partite ravvicinante che faranno vivere momenti alterni: “Dobbiamo cercare di avere giocatori coinvolti. Qualcosina la lasceremo per strada: se ci sono dei lati positivi, vorrei sottolinearli. La rosa è lunga, ora ci aspetta il Friburgo, teniamo conto che nell’arco della stagione ci saranno sempre momenti di alti e bassi”.

La squadra avrà un giorno di riposo per tornare a faticare a Casteldebole martedì, con un allenamento alle 11 che darò il via al percorso di preparazione alla seconda gara di Europa League, la prima casalinga, contro il Friburgo.

