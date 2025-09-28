Italiano non drammatizza: "Stagione lunga, ci saranno molti alti e bassi"

Lecce, 28 settembre 2025 – Il Vincenzo Italiano uscito dal campo scuro in volto ha cercato di analizzare il pareggio amaro del Via del Mare partendo dai tanti impegni ravvicinati.

“La doppia trasferta giovedì-domenica ci ha fatto capire che quest’anno avremo pochi momenti per preparare nel dettaglio le partite” ha spiegato il tecnico rossoblù, che ha voluto ricordare che il trittico Genoa – Aston Villa – Lecce non abbia lasciato margini alla squadra per rifiatare ma nemmeno per preparare al meglio le gare, in particolare quella in Salento giocata a pochi giorni da quella del Villa Park.

In questo senso anche il turnover messo in atto da Italiano per sfruttare al meglio la rosa e far recuperare i più impiegati ha influito sulla prestazione dei suoi: "Ho ruotato tanti uomini, col rischio calcolato di perdere un po’ di identità”.

L’allenatore del Bologna prova però a vedere il bicchiere mezzo pieno, con il punto conquistato da Orsolini e compagni che muove ugualmente la classifica, con i rossoblù ora a 7 punti dopo 5 giornate: “Rimontare lo svantaggio è stato comunque importante, qui si soffre sempre e io non riesco mai a vincere qui a Lecce. Rowe, Dallinga e Holm hanno bisogno di giocare e di aumentare l'intesa con la squadra. Cogliamo comunque qualche segnale positivo, aggiungiamo un punto alla nostra classifica e continuiamo il nostro percorso”.

Per Italiano sarà questo l’andamento della stagione, con le partite ravvicinante che faranno vivere momenti alterni: “Dobbiamo cercare di avere giocatori coinvolti. Qualcosina la lasceremo per strada: se ci sono dei lati positivi, vorrei sottolinearli. La rosa è lunga, ora ci aspetta il Friburgo, teniamo conto che nell’arco della stagione ci saranno sempre momenti di alti e bassi”.

La squadra avrà un giorno di riposo per tornare a faticare a Casteldebole martedì, con un allenamento alle 11 che darò il via al percorso di preparazione alla seconda gara di Europa League, la prima casalinga, contro il Friburgo.