Lecce-Bologna: le probabili formazioni e dove guardare la partita in tv

Bologna, 9 febbraio 2025 – Per Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi il vero avversario da cui guardarsi questa sera allo stadio di via del Mare non è il più che dignitoso Lecce di Marco Giampaolo, che per la cronaca in seria A non festeggia una vittoria casalinga con i rossoblù da quasi un quarto di secolo.

L’avversario più subdolo può essere l’euforia che legittimamente si è ingenerata in tutto l’ambiente dopo la storica eliminazione dell’Atalanta nei quarti di Coppa Italia, dopo il blitz di martedì notte al Gewiss Stadium che ha proiettato i rossoblù verso una doppia semifinale a sua volta assente da 26 anni negli annali di Casteldebole.

L’ultima volta che il Bologna in campionato ha fatto visita a una provinciale con testa e gambe appesantite dall’euforia di una precedente impresa il risveglio è stato brusco.

E’ successo quindici giorni fa a Empoli, dove i rossoblù si presentarono con le scorie della grande festa per la prima vittoria in Champions ottenuta quattro giorni prima ai danni del Borussia Dortmund. Risultato: 1-1 e ringraziare. Anche il Lecce, come l’Empoli, è assetato di punti salvezza, mentre il Bologna di Italiano, in attesa di sapere se nei 180 minuti di Coppa Italia gli toccherà davvero l’agognato incrocio con Thiago Motta, ora deve concentrare tutti gli sforzi sul campionato per tenersi attaccato a un treno, quello per l’Europa, in cui tutti i vagoni corrono a velocità sostenuta.

Lecce Bologna, le probabili formazioni della partita di domenica 9 febbraio

In Salento i rossoblù ci arrivano senza tre pezzi da novanta come Orsolini, Ferguson e Odgaard, tutti in infermeria, ma con la consapevolezza che Italiano ha fatto di questo Bologna un gruppo in cui non esistono insostituibili, ma giocatori tutti utili alla causa. Il tecnico confida che lo siano fin da oggi anche Calabria e Pedrola, i due innesti del mercato di gennaio. Di fronte c’è Marco Giampaolo, etichettato il Maestro, uno che qualcosa di magistrale nel suo piccolo lo sta facendo se è vero che da quando è arrivato al capezzale del Lecce i salentini hanno raccolto 14 punti in 11 partite: è una media da 48 punti a campionato, scusate se è poco.

Ovvio che le cilindrate in campo oggi sono diverse e che il motore del Bologna può sprigionare cavalli che il Lecce non ha, perché tali non possono essere considerati due ex rossoblù come Karlsson e Sansone (quest’ultimo addirittura fuori rosa), che si aggiungono a Pantaleo Corvino nella lista di quelli che un tempo vestivano di rossoblù.

Corvino di là, Salvatori e Di Vaio di qua. Chi li ha se li tiene stretti, perché il ‘Corvo’ ha appena piazzato Dorgu allo United in cambio di 35 milioni mentre i due uomini mercato rossoblù, tra gli artefici del boom di questo Bologna, attendono solo l’ufficialità di un rinnovo di contratto che è nell’aria.

Spiccioli di storia: l’ultima vittoria casalinga del Lecce col Bologna in A la firmò Bruno Cirillo (1-0) il 18 novembre 2001.

Giampaolo non ignora il pericolo: “Il Bologna è forte, con una consapevolezza nei propri mezzi accresciuta dalla partecipazione alla Champions”. Parole al miele, ma oggi sarà battaglia.

Dove vedere in tv Lecce Bologna

Lecce-Bologna sarà trasmessa in diretta su Sky e su Dazn. Calcio d’inizio alle 18, con collegamento a partire dalle ore 17:30.