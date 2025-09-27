Lecce-Bologna, le ultime notizie. Italiano punta sul 4-3-3

Bologna, 27 settembre 2025 – Al Via del Mare per scacciare la mini crisi di inizio stagione. È un Lecce a caccia di certezze e identità quello che attende il Bologna tra le mura amiche: tre sconfitte consecutive in campionato, l’eliminazione in Coppa Italia con un risultato pesante e una squadra che per ora fatica ad avere trame offensive ma anche a fermare quelle avversarie con la peggior difesa con 8 reti subite.

Su questo ha lavorato in settimana Eusebio Di Francesco che avrà due gare prima dei bilanci.

Presto per parlare di esonero ma di certo un inizio così non era quello che il tecnico dei salentini si aspettava: “Per potersi salvare, dobbiamo essere più compatti sotto tutti i punti di vista. E ripartire bene, anche perché già a me non piace tanto difendere e basta...".

Ceduto Krstovic in estate, Stulic non ha ancora mostrato di poterlo sostituire a dovere ma l’ingresso di Sottil potrebbe dare più brio al fronte d’attacco.

L’ex Fiorentina però non è al meglio e contro il Bologna potrebbe essere il grande assente insieme a Helgason che non è al meglio.

Non saranno del match nemmeno Jean e Pérez, quest’ultimo impegnato in Cile per i Mondiali U20.

Dopo gli esperimenti di 3-5-2 contro il Milan, è probabile che contro la squadra di Italiano si torni al 4-3-3 per avere maggiori certezze e un undici più propositivo: “Partiamo bene, poi ci andiamo a spegnere alla prima difficoltà. Questo è un po' il difetto delle piccole. Ci devo lavorare tantissimo”.