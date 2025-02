L’effetto Europa. Esodo rossoblù al Tardini. Bruciati i 3.500 biglietti

Bolognesi in fila per ore, sul web e nei punti vendita che vendevano i biglietti per Parma-Bologna, nella giornata di ieri: sabato sarà esodo in direzione Tardini. Il settore ospiti è andato esaurito, 3500 biglietti bruciati in poche ore: scene viste e riviste nella cavalcata Champions della scorsa stagione.

La vittoria con il Torino, la rimonta per l’Europa ripresa grazie anche grazie al ko della Fiorentina e al pareggio della Lazio, ripropongono immagini di entusiasmo e grande attesa del recente passato, con persone in fila sulle piattaforme web e fuori da Lucaelettronica, in attesa di poter staccare il biglietto: per il Tardini.

Nessuno vuole perdersi il viaggio, l’entusiasmo è palpabile e la comodità della trasferta aiuta. Bologna spinge i rossoblù nel cammino verso il ritorno in Europa: la piazza ci crede e intende aiutare la squadra in una sfida più complessa di quanto non dica la classifica: a bilanciare le motivazioni ducali, a caccia di punti salvezza, dopo la scossa arrivata dall’esonero di Pecchia (vedere per credere il Lecce fermato a Monza con il ritorno di Nesta sulla panchina dei brianzoli ormai spacciati), ci sono quelle del Bologna e soprattutto il calore della sua gente, con cui è corpo unico.

Ritrovato il passo da Europa in casa, grazie alla terza vittoria consecutiva al Dall’Ara, il Bologna insegue il successo in trasferta che manca dal 21 dicembre, a Torino contro i granata. Al Dall’Ara il Bologna ha il settimo rendimento casalingo della serie A. In trasferta, l’ottavo: era settimo prima dell’ultimo turno.

Ma da due mesi a questa parte è in frenata: la squadra di Italiano vanta 4 vittorie, 6 pareggi e due sconfitte, lontano da casa. Tre vittorie con Monza, Cagliari e Roma, però, sono arrivate tutte nelle prime 6 trasferte e nelle prime 12 giornate di campionato, quando soprattutto in trasferta il Bologna ha saputo reggere la fase di transizione dopo il cambio di guida tecnica.

Di buono c’è che il Bologna non perde quasi mai (3 ko stagionali) e solo una volta lo ha fatto in 11 contro undici. Nelle 6 trasferte disputate dalla 13esima giornata a oggi (siamo alla 25esima), IL Bologna ha vinto una volta soltanto a Torino, collezionando un ko a Roma con la Lazio, e 4 pareggi, con Juventus, Inter, Empoli e Lecce, lasciando per strada più di un rimpianto e diversi punti: e se con la Juventus la vittoria è sfuggita di mano quando pareva già in tasca, a Empoli e Lecce i rossoblù hanno faticato e sofferto, pagando gli sforzi infrasettimanali di Champions e Coppa Italia.

A Parma, il Bologna ci arriverà dopo una settimana tipo regolare. L’ultima volta che i rossoblù sono arrivati a disputare una trasferta in queste condizioni fu, guarda caso, a Torino contro i granata, dove arrivò la vittoria. C’è bisogno di un colpo in trasferta, per ritrovare il passo da Europa anche lontano dal Dall’Ara e per una nuova iniezione di fiducia e carica: quella che i tifosi hanno assorbito, bruciando in poche ore i tagliandi per il Tardini.