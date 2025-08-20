L’estate sospesa del corteggiatissimo Fabbian. Da Conte a Gasperini, da Italiano a Gattuso

Il ruolo è ancora un piccolo rebus, e toccherà a Italiano trovarne la soluzione. La certezza è invece che nella sua estate sospesa Giovanni Fabbian ha scoperto di piacere un po’ a tutti. In primis al Bologna, che dopo il mancato riscatto del cartellino del centrocampista da parte dell’Inter (che non ha esercitato il diritto di recompra per 12 milioni) si è trovato in casa un ‘tuttocampista’ in più.

Ma Fabbian piace anche ad Antonio Conte e Gianpiero Gasperini, piloti, rispettivamente, di Napoli e Roma, due club che hanno fatto più di un sondaggio col Bologna per sapere quanto costerebbe arrivare a Fabbian.

E’ di queste ore invece la notizia che il classe 2003 di Rustega, frazione di Camposampiero (Padova), piace anche a Rino Gattuso, neo ct della nazionale azzurra che ha inserito anche il suo nome nel listone dei cinquanta preconvocati per le cruciali sfide di qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali con Estonia e Israele, in programma a settembre.

In quella lista, che comprende una cinquantina di calciatori e che andrà scremata da qui al 29 agosto (quando usciranno le convocazioni ufficiali), c’è anche il nome di Riccardo Orsolini.

Nessuna sorpresa, perché Orso non solo, salvo sorprese, sarà tra i 26/28 convocati di Gattuso: l’esterno d’attacco rossoblù è anche in lizza per strappare subito una maglia da titolare nei primi impegni del nuovo selezionatore azzurro. Quello si capirà a settembre, quando il mercato sarà chiuso e anche tutti i rumors su Fabbian saranno stati messi a tacere. Resta o non resta?

Il primo valzer dell’incertezza sul suo futuro è andato in scena a fine giugno, quando si è spalancata la finestra che l’Inter poteva utilizzare per riportare a casa il centrocampista pagato dal Bologna 5 milioni nell’estate 2023: opzione però non esercitata dai nerazzurri.

Da lì è cominciata la terza stagione in rossoblù, con un precampionato che lo ha visto protagonista, non sempre brillante, nel ruolo di ‘sottopunta’, quello che nel Bologna titolare da un anno occupa Odgaard.

Con l’Ofi Creta, nella notte dei quattro gol incassati dai greci al Dall’Ara, non ha funzionato l’esperimento di assegnargli i compiti di mediano a fianco di Freuler: diga fragile, che nel primo tempo ha cominciato a vacillare e nel secondo tempo è crollata favorendo le ripartenze letali dei greci.

Ma era calcio d’estate e Fabbian, che nel frattempo ha convinto il Bologna a non ascoltare le sirene di mercato e ad inaugurare così la sua terza stagione in rossoblù, in quel ruolo ci ha giocato solo in emergenza e non succederà più.

Italiano si augura invece che succeda più spesso di vederlo irrompere in area avversaria, perché i 5 gol della sua prima stagione (con Motta) e i 4 della seconda (con lo stesso Italiano) confermano la sua vena di potenziale bomber aggiunto. In coda alla sua estate sospesa adesso Fabbian ha trovato anche la (pre)chiamata di Gattuso.

Morale della favola: se a ventidue anni ti corteggiano in tanti significa che a Rustega c’è del buono.