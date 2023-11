L’esterno spagnolo e quello belga sono stati compagni nel Milan campione d’Italia due anni fa: domani si ritroveranno da avversari. Castillejo e Saelemaekers, dallo scudetto alla via Emilia

Da rivali, concorrenti sulla fascia destra, ad avversari, ma questa volta in maglia diversa. Si ritroveranno, a distanza di più di un anno dall’ultima volta, Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo, che domani pomeriggio al Mapei Stadium avranno l’occasione di affrontarsi, l’uno contro l’altro, nel derby emiliano tra Sassuolo e Bologna. Ma l’ultima parola spetta a Motta e Dionisi.

Con la maglia rossonera l’esterno spagnolo e quello belga hanno avuto il modo di alzare al cielo lo Scudetto vinto dal Milan al termine della stagione 2021-2022, seppur con minutaggi ed impieghi completamente differenti: il belga, classe 1999, arrivato a Milanello con l’etichetta del jolly, chiuse quel campionato con 36 presenze totali, condite da una sola rete e due assist, ma soprattutto caratterizzate da un costante impiego da parte di Pioli sull’out destro dell’attacco milanista.

Castillejo, al contrario, approdato nel mondo milanista nell’estate del 2018, visse una stagione piuttosto fortunata, tra esclusioni, scelte tecniche e soprattutto infortuni (5 le presenze in quella serie A), costante che lo estromise in fretta dai ballottaggi dell’ex allenatore di Bologna, Lazio e Inter, che spesso gli preferì, oltre al belga, anche Diaz, Messias e in alcuni casi persino Florenzi. Dal 2019-2020 alla stagione che portò in dote lo scudetto, solamente dodici le presenze contemporanee dei due giocatori, a dimostrazione di un’alternanza netta che vigeva in rossonero: una convivenza obbligata che costrinse, l’uno o l’altro, a trasferirsi sulla fascia sinistra di attacco.

Castillejo lasciò Milano nell’estate del 2022, con il Valencia tappa designata per provare a riprendere in mano la propria carriera, mentre Saelemaekers attese un anno in più prima di fare gli scatoloni e di trasferirsi, direzione Bologna. Da cambi l’uno dell’altro – erano alternative nello scacchiere tattico di Pioli – ad avversari, con Saelemaekers pronto a trascinare il Bologna e Castillejo atteso da una sorta di rinascita in salsa neroverde, in un 4-2-3-1 che vedrà lo spagnolo agire, in caso di conferma, alle spalle dell’unica punta Pinamonti.

Una storia tutta milanista, quella che andrà in scena domani: ma con sfumature emiliane non indifferenti.

Giacomo Guizzardi