L’estremo difensore potrebbe dare il cambio al titolarissimo Skorupski. Heggem e Moro chiedono spazio. Una chance per Ravaglia. E c’è anche Pobega

Guarire il mal di trasferta, dare continuità alla vittoria contro il Genoa e continuare il percorso di consolidamento. Il Bologna ha iniziato il ciclo ravvicinato di partite che tra Europa League e campionato porterà i rossoblù ad allenarsi poco e giocare tanto. Più partite significa anche maggiori rotazioni perché ci saranno interpreti con il fiato più corto di altri e al di là di qualche pedina che potrebbe essere inamovibile, ecco che la rosa lunga di cui Vincenzo Italiano ha parlato più volte tornerà utile.

Al Via del Mare contro il Lecce ci potrebbero essere diverse novità, a partire dal portiere: detto che Skorupski forse è uno dei più in forma nel ruolo in questo avvio, è possibile che la gara con i salentini sia l’occasione per il debutto di Federico Ravaglia vista anche la sfida di giovedì in casa con il Friburgo.

D’altro canto rinunciare al polacco in questo momento non è cosa facile. Il ballottaggio nella mente di Italiano c’è e forse sarà un cruccio che si porterà dietro fino a questo pomeriggio. In difesa è facile che cambi qualcosa rispetto al Villa Park anche se con Casale ancora fuori, è probabile che uno tra Lucumi e Vitik sia chiamato a fare gli straordinari.

L’altro centrale dovrebbe essere Heggem, a riposo a Birmingham. Chance di rivedere anche De Silvestri, fuori dalla lista per l’Europa League con Holm, apparso in buona forma nello scampolo di partita contro l’Aston Villa che potrebbe fare staffetta con il ’Sindaco’. Dall’altra parte dovrebbe rivedersi Juan Miranda, ancora a caccia dello smalto perduto e della continuità che l’aveva contraddistinto nella passata stagione. Italiano rimescolerà le carte anche in mezzo, con Moro pronto a prendersi una maglia da titolare, al fianco quasi certamente di Freuler che il tecnico rossoblù non sembra disposto a sacrificare sull’altare del turnover.

Fermo restando poi che alle rotazioni si aggiunge anche Pobega, tornato a disposizione per la trasferta. In panchina potrebbe sedersi anche Santiago Castro, decisivo con il Genoa, più in ombra al Villa Park, ma autore di una prova di sacrificio e dispendiosa. Dallinga scalpita e potrebbe essere lui il terminale offensivo dal 1’ al Via del Mare. Alle sue spalle potrebbe esserci Fabbian, con Odgaard ancora in ritardo di condizione e Bernardeschi che dovrebbe rifiatare dopo i 60’ di Coppa. E se da un lato Orsolini è più sicuro di una maglia da titolare, dall’altra parte c’è qualche dubbio: l’impiego di Rowe dall’inizio potrebbe essere l’occasione per valutare l’esterno britannico, ma c’è anche Dominguez. Per guarire il mal di campo, l’aria del Salento potrebbe essere il giusto toccasana.