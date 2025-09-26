L’Europa League va di traversa. Super Skorupski e legno di Castro. Il Bologna paga un avvio da incubo. Ma la ripresa al Villa Park è da big

dall’inviato Gianmarco Marchini

Le classifiche non vanno guardate a settembre. Non andava guardata ieri quella della Premier che fotografava un Aston Villa in piena crisi esistenziale, e non va guardata oggi quella dell’Europa League, con il Bologna a quota zero. E’ troppo presto, guys. La partita del Villa Park, infatti, racconta tutt’altre verità. La prima è quasi proverbiale: mai fidarsi di una squadra inglese, perché per quanto possa essere in difficoltà (come questi Villans penultimi con appena un gol fatto), è comunque un’avversaria ampiamente sopra la media italiana. Lo dimostra la sofferenza atroce che i rossoblù vivono nei primi trenta minuti, con i padroni di casa che sbucano da ogni parte e trovano il gol ancora con McGinn, che già undici mesi fa aveva stappato la partita poi vinta 2-0. L’altra grande verità del Villa Park è che in questa Europa League c’è, eccome, posto per il Bologna, che può legittimamente coltivare quell’obiettivo di passare la prima fase fissato dallo stesso Italiano alla vigilia. E’ un proposito ampiamente alla portata di questa squadra. Una squadra che poteva crollare e perdere malamente dopo il vantaggio inglese. Ora si dirà che è stato solo merito di San Lukasz. Ma il calcio è un’equazione formata da tante operazione e tanti numeri. Sicuramente il numero 1 pesa moltissimo in questo giro. I guantoni di Skorupski si rivelano fondamentali nel tenere in piedi la baracca: con quei due-tre interventi nel primo tempo e con il rigore parato a Watkins che al 23’ della ripresa avrebbe di fatto versato una colata di cemento sopra il risultato. Decisivo il portierone polacco, senza dubbio il migliore in campo. Ma c’è lo zampino di tanti altri rossoblù nel Bologna che va a tanto così da pareggiare in casa di una delle grandi favorite alla vittoria finale di questa coppa. Ci sarebbe stato lo zampino di Santi Castro se quel dannato colpo di testa non si fosse infranto sulla traversa a Bidot battuto. Lo stesso Bizot che al 95’ già superato vola a togliere dall’incrocio dei pali un’altra incornata, stavolta di Vitik. Il difensore ceco è stata una delle sorprese nell’undici iniziale di Italiano che rilancia Odgaard e Cambiaghi e conferma Bernardeschi, con conseguenziale panchina per il re del gol Orsolini. Quell’Orsolini che entra al 70’ e dà subito uno scossone grosso alla gara, firmando il bel cross per la traversa di Castro. Alla vigilia Italiano aveva chiesto ai nuovi di accelerare. Qualche strappo del miglior Bernardeschi si è visto, così come qualche lampo di Rowe, lanciato nel finale. La profondità di questa rosa è notevole, e a questa attingerà a pieni mani il tecnico rossoblù, visto che il calendario diventa affollato come via Saffi tra i cantieri. Serviranno tutti, a partire dalla trasferta di domenica a Lecce. Non c’è sosta per questo Bologna a cui avrebbe fatto davvero bene riattaccare la spina in campionato con il sorriso di un bel risultato in Europa. Ma siamo solo a settembre, la stagione è lunghissima. E anche per quest’anno Birmingham ce la siamo tolta.