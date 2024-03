L’ex ’Capitan Futuro’ ai tempi di Coverciano seguì gli allenamenti di Thiago: adesso lo rincorre con la sua Roma quinta e in forma. De Rossi studiò Motta, ora è il primo inseguitore

Archiviata l’Atalanta e messa la squadra di Gasperini a cinque punti, il Bologna mette nel mirino l’Inter: serve una nuova impresa per difendere il tentativo di allungo per il quarto posto alla vigilia della sosta, per guardarsi dal tentativo di ritorno della Roma, che con De Rossi in panchina ha cambiato passo. Come Thiago, ‘Capitan futuro’ ha avuto in fretta l’etichetta di predestinato e Motta lo ha studiato da vicino al corso di Coverciano, venendo a Casteldebole per osservare gli allenamenti rossoblù. Peraltro fu uno degli allenatori di cui si vociferò in chiave Bologna già nell’estate del 2022 (insieme a Motta e De Zerbi), quando Saputo e Mihajlovic decisero poi di andare avanti assieme, prima dell’esonero di settembre e dell’arrivo dell’attuale tecnico. Ha cambiato status, il Bologna, che battendo l’Atalanta si è confermata tra le big distanziando l’avversaria che negli ultimi anni è stata un modello da seguire: sorpasso effettuato. D’altronde, se si esclude il ko casalingo al debutto col Milan, quando ancora la squadra non era completa e il mercato aperto, i rossoblù non si sono mai piegati alle grandi: battuta l’Atalanta in casa e a Bergamo, sconfitte Lazio (in casa e trasferta) e Roma (in casa), fermate Juventus, Inter e Milan sul pari in trasferta e bloccato il Napoli al Dall’Ara (0-0). L’unico neo è il ko di Firenze (in campionato e Coppa Italia ai rigori), restituito tra le mura amiche, e i viola sono ora distanti 9 lunghezze.

C’è invece da guardarsi dal prepotente ritorno della Roma, che nel week end affronterà la Fiorentina dopo il primo dei due confronti con il Brighton di De Zerbi in programma domani. Occhio anche al calendario. Lo scontro diretto, all’Olimpico, andrà in scena alla sestultima giornata, il 21 aprile: due settimane prima i giallorossi avranno il derby e, dopo i rossoblù, Napoli, Juventus e Atalanta, prima di chiudere con Genoa ed Empoli. Il Bologna, invece, avrà anch’esso un finale in salita, Torino, Napoli, Juve e Genoa alle ultime quattro e dovrà dimostrare dopo l’Inter di non temere più le squadre capaci di chiudersi e ripartire in lotta per la salvezza, come Empoli, Salernitana e Frosinone, oltre Monza e Torino. L’Atalanta, invece, proseguirà nel prossimo futuro la sua salita: sconfitta da Inter e Bologna, è attesa dallo Sporting in Europa League, ma pure da Juve, Fiorentina e Napoli da qui a fine mese. Un motivo in più per guardarsi dal ritorno della Roma, che avrà Fiorentina, Sassuolo e Lecce nelle prossime tre. La Roma alla rincorsa del Bologna, che dopo l’Inter inizierà il count down delle ultime 10 gare, consapevole di aver cambiato status. I big match non la spaventano più ora sono le avversarie a inseguire. Per i rossoblù una prima fondamentale missione: confermare il Dall’Ara un fortino e non scivolare contro le squadre in lotta salvezza, la vera insidia, i match da vincere per cambiare davvero la storia.

Marcello Giordano