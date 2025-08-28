L’ex Marsiglia può giocare sabato. Posch sempre più verso l’addio. Rowe abile e tesserato, adesso punta il Como. Fabbian non si muove

L’acquisto più oneroso della storia rossoblù sarà a disposizione sabato con il Como: Jonathan Rowe (22 anni) è stato tesserato. La spedizione presso l’ambasciata parigina di martedì mattina per ottenere la documentazione utile per il tesseramento ha dato i frutti sperati. Nella mattina di ieri il nazionale Under 21 inglese è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente e nel pomeriggio la Lega Calcio ne ha registrato l’inserimento tra le fila rossoblù. Per un Rowe arrivato, c’è un Jesper Karlsson al quale si cerca soluzione in uscita, tra Torino, Udinese, Spagna e Turchia.

Ma nelle ultime curve di mercato è soprattutto il centrocampo che resta nodo all’ordine del giorno. I tentativi del Milan per Fabbian per ora non hanno fatto breccia. Rifiutata una prima offerta da 13+2 di bonus, ieri è stato proposto anche Bennacer (27) come contropartita, ma i 4 milioni di ingaggio del franco-algerino rendono la pista non praticabile dalle parti di Casteldebole, dove tra l’altro non c’è intenzione di privarsi di un pezzo importante della rosa, quanto semmai di aggiungere un centrocampista: meglio se Under 23, che non andrebbe a spostare gli equilibri della lista italiana, pur rimanendo fuori dalla lista Uefa.

Contatti con il Salisburgo per Maurits Kjaergaard, classe 2003, con richiesta da 8-10 milioni di euro. Fari accesi anche in casa Fiorentina, dove è in arrivo Nicolussi Caviglia (25), pista ormai abbandonata dai rossoblù: ma in caso di arrivo a Firenze, la Viola potrebbe privarsi di Mandragora (28), in scadenza di contratto nel 2026 e con partita di rinnovo di contratto complicata. Per un nuovo innesto in mediana, servono insomma 8-10 milioni. Denari che il Bologna potrebbe ricavare sia dall’eventuale cessione di Lucumi che dalla partenza degli esuberi.

Posch è chiamato a decidere: in scadenza tra un anno, è conteso tra Cagliari e Sassuolo e il Bologna chiede tra i 5 e i 6 milioni di euro. Partirà Karlsson, vicino all’Udinese ma con richieste anche all’estero, con il Bologna che spera di ricavare la stessa cifra richiesta per Posch. Ilic pare destinato in prestito all’estero, anche se il club valuterebbe richieste a titolo definitivo che non decollano, verso l’addio anche Urbanski e Corazza.

Il Bologna, insomma, lavora per ricavare dagli esuberi i denari necessari per un eventuale innesto in mediana e blinda Fabbian, in uscita solo a fronte a offerte irrinunciabili da 20 milioni a salire, che per ora non sembrano destinate ad arrivare, con il Milan che prova a stringere per Rabiot.

Marcello Giordano