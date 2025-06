L’ex mediano di Livorno, Parma e Palermo sarà l’erede di Colucci in panchina. I baby rossoblù debutteranno in campionato con il derby il 16 agosto. La Primavera pronta a ripartire da Morrone. E dal Cesena

Salvo sorprese, sarà Stefano Morrone il nuovo allenatore della Primavera del Bologna per la stagione 25/26. Dopo l’addio di Leo Colucci, timoniere dei rossoblù subentrato in corsa a Rivalta e tra i protagonisti un mese fa del successo al Dall’Ara nello spareggio salvezza contro l’Empoli (dalla prossima stagione sarà il vice di Marco Baroni sulla panchina del Torino), la società ha deciso di affidare la panchina all’ex centrocampista di Parma, Livorno e Palermo, con all’attivo da calciatore oltre 300 presenze in Serie A e 150 in B.

Ritiratosi nel 2015 una volta chiusa l’ultima esperienza al Pisa, Morrone, cosentino di nascita classe ’78, è tornato a Parma per cominciare la carriera da allenatore. Subito l’Under 17, l’under 19 e poi un’altra tappa in Emilia, al Sassuolo, dove ha allenato giovanili e Primavera dal 2017 al 2019, prima di entrare nello staff tecnico di Fabio Grosso, che ha seguito alla guida di Brescia, Sion e Frosinone. Nell’estate del 2023 il passaggio alla Ternana come collaboratore tecnico di Cristiano Lucarelli, per poi diventare un anno più tardi il mister dei neroverdi in Primavera2. Un’annata tutto sommato positiva quest’ultima per lui in Umbria, sigillata con un quarto posto in stagione regolare, anche se macchiata da una cocente eliminazione ai quarti di finale playoff per mano dell’Entella.

Ora il rossoblù e l’opportunità di tornare ad allenare una "Berretti", a sei anni di distanza dall’ultima volta (dopo il Sassuolo di Raspadori e Scamacca nel 18/19). E sarà subito derby per il nuovo Bologna di Morrone, che si radunerà il prossimo giovedì 10 luglio a Casteldebole per preparare la prossima stagione e che inizierà il campionato in Romagna contro il Cesena, il prossimo 16 agosto (come da calendario, reso noto ieri dalla Lega Serie A). La settimana successiva, il primo impegno casalingo contro il Lecce (23 agosto), mentre a metà settembre sarà già tempo di big-match nella tana della Juve. Il 6 dicembre la sfida interna contro i campioni d’Italia dell’Inter e il 13, sempre in casa, i rossoblù accoglieranno il Milan. Il 16 maggio l’ultima di campionato a Cremona.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, invece, il percorso partirà dai trentaduesimi di finale tra le mura amiche contro il Como, mercoledì 29 ottobre. In caso di passaggio del turno, verrà affrontata la vincitrice del turno tra Lazio e Vicenza.