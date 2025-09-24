L’ex portiere al Villa Park. Pagliuca, c’è aria di derby: "Aston Villa da aggredire. Bologna, guarda Istanbul»

"Il Bologna non è ancora al top della forma, ma in questo momento Emery ha sicuramente più problemi di Italiano. E se guardo oltre la partita di domani dico che non vedo perché noi non possiamo pensare di arrivare fino a Istanbul...".

Quando Gianluca Pagliuca dice noi, acclarato che è uno dei figli più amati delle Due Torri, il dubbio è legittimo: sta parlando del Bologna o dell’Aston Villa? Già perché il Bologna resta il primo amore, un posto speciale nel suo cuore lo avranno sempre Inter e Sampdoria: ma l’Aston Villa è la cotta giovanile che non passa, l’idillio d’oltremanica che sta scritto perfino sulla pelle.

Pagliuca, cos’è questa storia del tatuaggio dei Villans?

"Me lo sono fatto nel 2019, dopo la vittoria nello spareggio promozione di Premiership col Derby County a Wembley, che ha sancito il ritorno in Premier League dell’Aston Villa. I dirigenti del club mi avevano anche invitato a Wembley, ma ho declinato l’invito, perché in quello stadio non ho dei bei ricordi (la finale di Coppa dei Campioni persa con la Sampdoria, per mano del Barcellona, nel 1992, ndr)".

Come nasce l’infatuazione giovanile per i Villans?

"Avevo quindici anni, nel settore giovanile del Bologna mi allenava Vavassori. Guardando in televisione le partite del calcio inglese commentate da Michele Plastino rimasi colpito da quella squadra, allora fortissima, e con una maglia originale e bellissima. Lì è nata una simpatia che è durata nel tempo".

Tanto che lei al Villa Park è di casa.

"Mi invitano sempre e quando posso vado. Ovviamente andrò anche domani, però viaggiando col Bologna (club che Pagliuca rappresenterà anche in altre trasferte e occasioni istituzionali, ndr)".

I tormenti di Emery si diceva.

"Se guardiamo al valore dei singoli l’Aston Villa è una squadra forte: ma fin qui, a giudicare dai tre punti in classifica dopo cinque partite, non è riuscita ad esprimere il suo potenziale sul campo. Mi viene da fare il paragone con la Fiorentina: Pioli ha una squadra di grande valore, ma sul campo le cose adesso non funzionano".

Il Bologna invece?

"Non è ancora al top, ma sabato col Genoa ha ripreso la partita per i capelli grazie al cuore e alla determinazione. Sei punti dopo quattro giornate, considerato il cammino, sono il premio giusto. E sono un buon punto di partenza".

Un punto di partenza ancora migliore sono le parate di Skorupski, col Genoa uno dei migliori in campo.

"Skorupski negli ultimi due anni ha fatto un salto tecnico e mentale importante. Una volta le sue grandi prestazioni si facevano notare, oggi sono la regola: la continuità ad alti livelli per un portiere fa tutta la differenza del mondo".

Sì, ma sul tetto del mondo c’è salito con l’Argentina il ‘Dibu’ Martinez, che è il guardiano dell’Aston Villa.

"Martinez fino a tre settimane sembrava che potesse passare allo United e invece per fortuna è rimasto. Dico per fortuna perché, insieme a Donnarumma, lo considero il portiere più forte del mondo".

Lasciando stare i marziani del ruolo: nel Bologna quando arriverà il momento del suo allievo Ravaglia?

"Federico è cresciuto tanto, ma non è facile trovare spazio quando hai di fronte uno Skorupski che non sbaglia un colpo. Conoscendo Italiano immagino che dopo la Coppa potrebbe dargli spazio: chissà, magari già a Lecce".

Domani che partita si aspetta?

"Mi aspetto un Aston Villa all’attacco, che vorrà superare il momento negativo partendo forte in Europa, e un Bologna pericoloso nelle ripartenze. Castro, Orsolini e l’ultimo Cambiaghi contro la difesa altissima di Emery possono far male agli inglesi".

E da qui alla finale di Istanbul c’è un percorso possibile?

"Non dico che il Bologna sia una delle favorite, ma in giro squadroni non ne vedo. Se Italiano sarà così bravo da avere nei momenti chiave della stagione la squadra performante dello scorso anno, quella che lo ha portato a vincere la Coppa Italia, penso che il Bologna possa arrivare fino in fondo".