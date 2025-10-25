L’ex portiere della Lazio era all’Arena Nationala come voce di SkySport: "I rossoblù possono andare lontano. Firenze prova di maturità». Orsi incorona Skorupski: "Che parate a Bucarest. E’ tra i migliori in Italia, può crescere ancora»

BUCAREST (Romania)

In più di trecento partite a difesa dei pali (su tutti, quelli della Lazio), Fernando Orsi qualche pallone imparabile se l’è visto arrivare. Il suo occhio li distingue ancora bene. Giovedì sera pochi come lui all’Arena Nationala hanno potuto apprezzare fino all’ultimo sorso le gesta di Lukasz Skorupski, uno dei protagonisti assoluti della vittoria del Bologna.

Orsi, ci spieghi la difficoltà di quelle parate.

"Una difficoltà alta. Soprattutto l’intervento di piede su Thiam e la parata sul primo colpo di testa (di Ngezana, ndr) nella doppia occasione della Steaua da corner: lui così alto è andato a prendere una palla così bassa, e questo è segno di grande reattività. Poi tra l’altro è una parata fatta quasi al quarantesimo, dove fino a quel momento Lukasz praticamente non aveva toccato un pallone: vuol dire che sei dentro la partita e questo fa parte del processo di crescita di un portiere che è diventato davvero importante per la squadra".

Più che altro negli ultimi anni ha fatto una crescita che non ci si aspetta da un over trenta...

"Credo che la chiave sia nelle sue parole alla vigilia del match, quando ha sottolineato come si senta una bandiera del Bologna e vorrebbe finire la carriera qui. Vuol dire che a livello ambientale si trova benissimo e questa condizione si riflette poi anche in campo. Già lui ha ottime qualità, in questo contesto riesce a esprimerle ancora meglio. Poi attenzione: non è detto che i portieri arrivino al top a 25-26 anni. A volte, con una maturazione e una serenità sportiva e personale, si possono ottenere grandi risultati. E lui credo che continui a progredire".

Lo colloca tra i primi cinque portieri in Italia?

"Sì, assolutamente. C’è Svilar, ci sono tanti numeri uno forti nel nostro campionato: e Skorupski è tra i primi. Diciamo che poi nei giudizi, incide la soggettività: può piacere più uno o un altro, ma sono tutti grandi giocatori. Con lui e Ravaglia, il Bologna è in ottime mani.

Partita bella, ma pazza, quella dei rossoblù a Bucarest.

"In Europa League non ci sono partite scontate. L’abbiamo visto giovedì, con risultati che non ci aspettavamo, come le sconfitte di Roma e Aston Villa. Quindi andare a vincere in trasferta non è facile. Sicuramente il Bologna ha legittimato una vittoria che poteva essere più larga, però poi ha rischiato. In generale mi è sembrato un Bologna autoritario, con personalità".

Nonostante mancasse Vincenzo Italiano a bordo campo.

"L’assenza di un allenatore pesa, c’è il rischio che la squadra possa andare un po’ in autonomia. Invece, parlando con i dirigenti a fine gara, mi hanno detto quanto quello rossoblù sia un gruppo eccezionale, con un alto rispetto dei ruoli: i giocatori hanno seguito Niccolini come se fosse Italiano. E questo è un fattore importante per raggiungere certi obiettivi".

A proposito, dove può arrivare in Europa il Bologna?

"Se centra i playoff, è un risultato importante. Poi dipende sempre da chi ti capita: questa è una competizione lunga. Un conto è giocare adesso, un conto a marzo: incidono tanti fattori, al di là del valore della squadra. Prendiamo il Psg: l’anno scorso ha vinto la Champions arrivando ventunesimo nella prima fase. Beccarlo a dicembre era una cosa, beccarlo dopo un’altra. Ecco, l’Europa ti dà queste possibilità".

Intanto domenica i rossoblù beccano una Fiorentina disperata…

"Sarà una sfida molto difficile. I Viola stanno vivendo un momento drammatico, ultimi in classifica. Ci sarà un ambiente duro, ma credo che il Bologna abbia ormai acquisito una mentalità per cui fa il proprio gioco su ogni campo".

Quant’è difficile la gestione del doppio impegno?

"Il Bologna è ormai abituato a fare quest’alternanza coppa-campionato: per diventare una squadra di alto livello, devi vivere queste situazioni, abituarsi a mantenere la stessa concentrazione. A Bucarest c’erano otto giocatori diversi rispetto a Cagliari: questo significa avere una rosa che può permettersi di variare, di non avere difficoltà nell’esprimere il proprio gioco, che è il grande rischio quando ruoti tanto. Con la Steaua, i rossoblù si sono dimostrati molto concentrati. Ecco, da questo punto di vista, Firenze sarà una prova d’appello molto importante".

Gianmarco Marchini