L’ex rossoblù si è raccontato in un podcast in Cile dove è tornato. Il ’pitbull’ Medel si commuove: "Piango pensando a mia madre»

Anche i duri possono piangere. E’ successo a Gary Medel, l’ex ’pitbull’ rossoblù, che per quattro stagioni indossò la maglia del Bologna. Centouno presenze - sarebbe più corretto nel suo definirle battaglie - sotto le Torri, dal 2019 al 2023, per il difensore cileno che, dopo un breve ’bis’ con il Boca Juniors, è tornato a giocare per la Universidad Catolica, la prima squadra della sua lunga e importante carriera. Medel è stato ospite del podcast ’Más Que Titulares’ di Javiera Quiroga e durante la trasmissione (visibile su Youtube) si è concesso a una lunga intervista dove ha parlato molto della sua vita privata, in particolare della madre Marisol Soto, scomparsa nel 2024. "Non mi vergogno di piangere, piango per i ricordi bellissimi che mi vengono in mente – ha detto Gary –. Lei è la persona per cui piango di più. Poi io sono molto più una persona sensibile che un duro".

Medel ha ricordato l’episodio in cui durante una lite legata a una rivalità calcistica nel suo quartiere, si ritrovò con tre pistole puntate alla testa. "Mia mamma si mise in mezzo e mi salvò". Per poi raccontare quella volta in cui, giovanissimo, fu fermato al volante dopo aver bevuto: "Ero a Bellavista, ubriaco, e la polizia mi ha fermato. La notizia è stata diffusa ovunque. Ora non bevo più. Da quel giorno in cui mi ha fermato la polizia, avevo 18 o 19 anni, ho detto che non avrei più bevuto, perché l’alcol non mi è mai piaciuto".