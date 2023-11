L’imperativo Thiago. "I tifosi possono sognare, noi dobbiamo lavorare. L’Europa? C’è il Sassuolo»

Messaggio di Motta ai naviganti: l’Europa può attendere, il Sassuolo no. E ancora: il merito di questo avvio-sprint di stagione è il frutto del grande lavoro dei calciatori, ma a fine ottobre non è il caso di appuntarsi medaglie sul petto. Otto risultati utili di fila fanno il verso agli ottomila tifosi rossoblù annunciati domani al Mapei Stadium. Numeri da record, che però non devono far perdere la bussola al gruppo.

"I tanti tifosi al seguito e la classifica che abbiamo ci danno entusiasmo – ammette Thiago –. L’entusiasmo è una bella cosa se ben utilizzato, e fin qui lo abbiamo sempre fatto. Anche oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo fatto un grandissimo allenamento: quindi dobbiamo solo andare avanti così". In cima al vocabolario di Thiago ci sono tre parole: lavoro, lavoro e lavoro. Non è una gag: è che Motta in sala stampa si fa di nuovo iconico richiamando l’attenzione dei giornalisti quando per l’appunto scandisce, per tre volte, la parola-chiave del momento felice che stanno vivendo i rossoblù. "Il lavoro – dice il tecnico –. Io conosco solo quello per arrivare lontano. Questi ragazzi stanno dando il centoventi per cento tutti i giorni: non è scontato e non succede sempre. Per questo da allenatore mi sento di dover riconoscere questo merito ai miei giocatori".

Il gruppo prima di tutto, insomma. Anche prima di quel Karlsson, tra i pezzi pregiati del mercato estivo, che anche domani al Mapei Stadium rischia di accomodarsi in panchina. Thiago è inequivocabile quando dice che "non è importante che sia il sabato di Karlsson: è più importante che sia il sabato del Bologna". Karlsson con la sua qualità arriverà, appena avrà assimilato il verbo dell’allenatore.

Quanto all’Europa invocata dalla curva rossoblù domenica pomeriggio dopo la vittoria col Frosinone, Motta non potrebbe essere più chiaro: "Vi rispondo in tre punti. Primo: anche il club, come faccio io, in questo momento pensa solo alla prossima partita; secondo: i tifosi, ma solo loro, hanno il diritto di sognare; terzo: se i tifosi oggi possono sognare è grazie al lavoro (scandito tre volte, ndr) di questi giocatori". La naturale conclusione del ragionamento è che "da allenatore sono molto soddisfatto del percorso che stiamo facendo: ma non possiamo fermarci. In tante cose, anzi in tutte, c’è da migliorare. Dove potrà arrivare questa squadra però non lo so: vedremo in corsa quello di cui saremo capaci".

Intanto per aggiungere la nona perla consecutiva tocca fare risultato in casa di un Sassuolo che non ha la continuità nelle sue corde ma i colpi da grande sì. "Hanno tanta qualità e hanno vinto in casa di Juventus e Inter", avverte Motta. Per i tifosi che domani invaderanno Reggio Emilia, invece, solo confetti: "Nel calcio ci sono due cose a cui non si può rinunciare: i calciatori e i tifosi".

A proposito di calciatori: domani c’è il Sassuolo, martedì il Verona in Coppa Italia e tra una settimana la Lazio in campionato al Dall’Ara. "Spero di poter ricorrere a tutti", dice Thiago. Sottinteso: tutti sulla corda.