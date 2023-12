L’INFERMERIA. De Silvestri verso un altro forfait

Da oggi a Casteldebole Thiago comincia a preparare la sfida con la Salernitana (domenica alle 18 all’Arechi). Con un De Silvestri a mezzo servizio, alle prese con un fastidio al flessore alla coscia sinistra che, dopo il forfait col Lecce, costringerà il difensore ad affrontare una settimana di lavoro differenziato. Salvo miracoli, dunque, niente Salerno per lui. Thiago questa mattina rivaluterà le condizioni di Bonifazi (lombalgia) ed El Azzouzi (risentimento muscolare al gracile), sperando di poterli gradualmente reinserire in gruppo nei prossimi giorni. Beukema a Lecce è stato escluso per scelta tecnica e gode di ottima salute. E Zirkzee tornerà dal primo minuto.