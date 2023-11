L’iniziativa del club medicina rossoblù. Saputo guida la carica dei tremila tifosi. Gara di solidarietà per aiutare gli alluvionati

Tremila più uno: l’ormai immancabile Joey Saputo. E’ il contingente di passione rossoblù che oggi si metterà in marcia verso il Franchi. Esaurito da inizio settimana il settore ospiti del Franchi, stanno andando forte, anche per i residenti in Emilia-Romagna, i tagliandi di tribuna laterale, poltronissima, tribuna d’onore e tribuna Vip che oggi potranno essere acquistati fino al calcio d’inizio della sfida. Quanti fin qui venduti? Qualche centinaio, che porteranno il totale delle presenze bolognesi a quota 3mila. Si annuncia comunque un derby da 30 mila spettatori. E con la curva Fiesole che, dopo lo sciopero del tifo in occasione della sfida con la Juve per protestare contro il mancato rinvio della partita nei giorni della Toscana alluvionata, oggi devolverà parte del ricavato della raccolta fondi per la maxi-coreografia (la Fiesole festeggia il mezzo secolo di vita) a chi, a Campi Bisenzio e dintorni, sta ancora spalando il fango.

A questa gara di solidarietà parteciperà anche il club Medicina Rossoblu, che prima della partita raggiungerà le zone alluvionate con sei pullmini pieni di generi alimentari, attrezzi di prima necessità e un idropulitrice. Poi tutti allo stadio, perché la solidarietà è sacra, ma al cuor non si comanda.

m. v.