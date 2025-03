L’invito del club a usare mezzi pubblici. Almeno 25.000 tifosi previsti. Il meteo può dare un’altra spinta

Sole e temperatura mite potrebbero essere un alleato prezioso per alzare l’asticella delle presenze al Dall’Ara, che al momento si colloca intorno alla soglia delle 25 mila spettatori. Il problema è che per arrivare allo stadio, con la città che fino all’ora di pranzo ospita la Termal Bologna Marathon, toccherà prestare attenzione alle massicce limitazioni al traffico.

Il club rossoblù invita i tifosi ad utilizzare i mezzi pubblici. Chi arriva in auto invece ha due uscite di tangenziale consigliate: la 1 e la 2. Archiviato il Cagliari per i tifosi sarà tempo di pensare al Verona. Scatta domani alle 10 la prevendita per la gara di domenica 9 marzo al Bentegodi. Fin qui messi in vendita 1.800 posti, ma la disponibilità è molto più ampia.