Lo scozzere al rientro. orso scalpita, dubbio trequartista. Ottimismo Ferguson. Domani torna in gruppo e punta dritto al Parma

Dopo Orsolini, rientrato la scorsa settimana in gruppo, Vincenzo Italiano si appresta a riabbracciare anche Lewis Ferguson (nella foto). Il Bologna ha iniziato ieri la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio al Tardini, con una seduta di allenamento svolta nel primo pomeriggio. E’ stato rivalutato dallo staff medico il centrocampista scozzese, ai box dal 29 gennaio a causa di uno stiramento ai flessori della coscia destra accusato a Lisbona contro lo Sporting: esito positivo. Ferguson lavorerà a parte oggi e domani potrà testare le sue condizioni in gruppo. C’è ottimismo, insomma: dopo tre settimane in infermeria, lo scozzese è vicinissimo al ritorno e con tre allenamenti a disposizione prima della sfida, ha buone chance di tornare tra i convocati.

Come per Orsolini contro il Torino, difficile per non dire impossibile che il centrocampista possa essere tra i titolari: sia accomoderà in panchina ma avrà comunque una settimana di lavoro in vista del Milan e una decina in ottica della gara con il Cagliari. Stesso discorso per Riccardo Orsolini: se il capocannoniere dei rossoblù in campionato tornerà titolare o meno al Tardini sarà la settimana di lavoro a stabilirlo, ma se con il Torino, complice anche il campo pesante e l’andamento della gara, Italiano ha preferito non rischiarlo, dal momento che aveva solo due allenamenti sulle gambe, al Tardini è probabile un suo rientro. Quanto meno a partita in corso, cosa che gli consentirebbe di mettere minuti nelle gambe in vista dello scontro diretto per l’Europa con il Milan di mercoledì o giovedì prossimo.

A centrocampo, quindi, probabile la riconferma di Freuler e Pobega, se Italiano non vorrà fare calcoli. Dovesse farne, pensando al turno infrasettimanale, invece, potrebbe rilanciare Fabbian, con Moro e uno tra Pobega e Freuler. Odgaard, infatti, sta anticipando i tempi di rientro dopo l’infortunio muscolare ai flessori accusato in Coppa Italia con l’Atalanta, ma nella migliore delle ipotesi tornerà in gruppo per il Milan o per il Cagliari.

Ai box resta pure Pedrola: sulle fasce, per ora restano favoriti Dominguez e Ndoye su Orsolini, in attacco Italiano dovrà valutare le condizioni di Dallinga e Castro, entrambi acciaccati nell’ultima uscita in cui l’olandese non ha visto campo: ma dovesse migliorare, non è escluso che gestisca Castro. Qualcosa in più si capirà tra mercoledì e giovedì. Una novità potrebbe arrivare dalla difesa, dove Casale si candida a una maglia da titolare al fianco di Beukema al posto di Lucumi, in calo di rendimento nelle ultime settimane.

