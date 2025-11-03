Lo spagnolo-goleador: "Qui un anno fa abbiamo perso». Pobega: "Che reazione, la nostra». Miranda: "E’ stata davvero dura»

Non è solo il giorno della prima doppietta di Santiago Castro. E’ pure quello della prima rete italiana e in rossoblù di Juan Miranda. Il terzino ex Barcellona, Schalke e Betis segna il suo primo gol in rossoblù: è quello che chiude la gara e che mette il punto esclamativo a un match iniziato in salita e chiuso in discesa. Perché è grazie a una sua discesa sulla sinistra a un suo cross che arriva il 2-1, è sul lato sinistro che il Bologna trova la superiorità numerica per far pagare al Parma l’uomo in meno,

"E non era facile". Non era facile rimediare un match iniziato con il vantaggio del Parma dopo 13 secondi, con Bernabè che trova spazio e conclusione del vantaggio, complice l’incomprensione tra Miranda e Pobega su chi debba tenere il fantasista spagnolo. E’ un gol che avrebbe potuto tagliare le gambe. Ma i rossoblù si sono dimostrati squadra matura, più forte dello svantaggio, del Parma e di un nubifragio che stava rendendo complesso giocare a calcio: "Era una partita tosta da giocare, lo scorso anno qui avevamo perso. Anche per questo e in virtù di com’è maturato il successo, la vittoria è importantissima", racconta Miranda. "Sono contento di aver segnato la rete che ha chiuso la partita. Nel secondo tempo giocare sotto il diluvio non è stato facile, il campo era pesantissimo ma siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti per la classifica, grazie soprattutto a Castro: lui per il gruppo è fondamentale".

Fondamentale è pure il rientro di Pobega nelle rotazioni, a maggior ragione considerando l’infortunio di Freuler da valutare: "Sono contento di questa vittoria, alla fine abbiamo festeggiato coi nostri tifosi perché se lo meritano, è stata una trasferta difficile anche per loro sotto la pioggia". Era importante anche per lui rientrare da titolare (non accadeva dalla prima giornata) e ritrovare ritmo, dopo l’infortunio muscolare: "Sono soddisfatto della mia prestazione e di come abbiamo reagito allo svantaggio iniziale. Abbiamo messo in campo le nostre idee, il nostro modo di giocare e questo alla fine ci ha premiato".

