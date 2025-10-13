Lo stakanovista Freuler. Un 2025 da 37 fatiche: Bologna, la prossima sfida è blindare l’infinito Remo

Infinito Freuler. A 33 anni Remo fa notizia quando salta una partita, con la turbo-Svizzera che sa solo collezionare vittorie (3 su 3 nel girone) vede vicinissima la seconda avventura ai Mondiali e adesso vede vicino anche il rinnovo di contratto col Bologna, traguardo che taglierà senza ansie nonostante l’attuale accordo scada tra pochi mesi, nel giugno 2026.

Nulla che però tolga il sonno al maratoneta Freuler, che di tutti i rossoblù di Italiano è ‘il più allenatore’ in campo, l’esecutore materiale delle consegne del tecnico, nonché l’anima di un gruppo che vuole stupire per la terza stagione consecutiva. Intanto Freuler stupisce (si fa per dire) in nazionale.

Il ct elvetico Yakin ha avviato da tempo un ricambio generazionale, ma a unanime giudizio della critica venerdì notte a Stoccolma, nel 2-0 conquistato sul campo della Svezia, il migliore in campo è stato proprio l’intramontabile Remo.

Con la fatica di Stoccolma sono 37 le partite giocate complessivamente dal centrocampista rossoblù nel 2025, così suddivise: col Bologna 25 in campionato, una in Champions League, 2 in Europa League e 4 in Coppa Italia, più le 5 presenze in nazionale. Ma con lo stakanovista Remo si fa prima a fare la lista delle volte in cui non ha visto il campo.

In nazionale gli è successo a marzo per via di un attacco influenzale che gli ha fatto saltare le sfide, peraltro ininfluenti, con Irlanda del Nord e Lussemburgo. Un Bologna senza Freuler invece nel 2025 si è visto solo in tre circostanze: il 29 gennaio con lo Sporting in Champions League per squalifica, il 9 marzo in campionato col Verona per analogo motivo e quindici giorni fa a Lecce, quando invece Italiano ha fatto la classica eccezione alla regola, lasciandolo in panchina per scelta tecnica.

Difficile che faccia la stessa cosa Yakin questa notte a Lubiana, nella trasferta in casa della Slovenia che, in caso di vittoria dei rossocrociati, potrebbe mettere il timbro definitivo sulla partecipazione della Svizzera al Mondiale 2026.

Nel dubbio scendendo in campo con la Svezia Freuler ha raggiunto le 83 presenze in nazionale, un bottino che gli vale il quindicesimo posto (insieme a Valon Behrami) nella graduatoria dei nazionali svizzeri con più gettoni della storia.

Benedetto fu il giorno in cui, due estati fa, Giovanni Sartori si fece venire l’idea meravigliosa di riportare in Italia quello che era stato un suo vecchio pupillo all’Atalanta e che non aveva fatto faville nell’esperienza al Nottingham Forest.

Da lì Remo è diventato il perno attorno a cui hanno ruotato e ruotano tutti i Bologna. Normale che un calciatore così vorresti legarlo alle Due Torri. Il contratto di Freuler scade tra un anno e le diplomazie sono già al lavoro. L’idea è di scavallare il 2026 con un accordo 1+1, ovvero un altro anno di contratto con l’opzione per una seconda stagione.

Esercizio superfluo chiedersi quante partite avrà giocato eventualmente nel 2028 un Freuler ancora rossoblù. Unica certezza: una valanga.