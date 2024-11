Lo svedese fin qui ai margini. Continuando così potrebbe chiedere l’addio. Holm, l’occasione per riprendersi la fascia

Potrebbe esserci una sorpresa, questa sera al Dall’Ara: Emil Holm sulla corsia destra di difesa. Se non con l’ultima quando, verrebbe da chiedersi. Anche perché Posch, mercoledì in Champions, ha combinato l’incredibile errore che ha dato il là al vantaggio del Lille firmato Mukau e nelle ultime giornate di campionato Italiano gli aveva sempre preferito De Silvestri, che a Roma contro la Lazio, però, ha faticato parecchio, pagando dazio alla forza degli avversari. Fin qui l’avventura in rossoblù di Holm, arrivato dallo Spezia per 7 milioni dopo il prestito della passata stagione all’Atalanta, non è andata come sperato.

Si sarebbe dovuto giocare il ruolo di prima scelta con Posch: ma un infortunio al legamento collaterale del ginocchio, prima, e un problema alla caviglia poi, hanno cambiato le carte in tavola e con un Bologna che ha poi iniziato a trovare continuità in campionato tra ottobre e novembre Italiano non ha voluto ritoccare gli equilibri. Cinque presenze in campionato, una sola da titolare con il Parma, per un totale di 110 minuti, a cui si aggiungono i 10 minuti finali con il Lille: questi i numeri di Holm. Troppo poco, avanti di questo passo lo svedese, che sta uscendo dalle rotazioni della nazionale potrebbe chiedere l’addio a gennaio. Ma c’è ancora margine per provare a invertire la rotta: lo svedese spera in una chance con il Venezia.

m. g.