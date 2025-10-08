Lo svedese ha identificato la causa dei guai muscolari in un problema posturale: "Avevo una tensione alla mascella che gravava sul resto». Holm, dal dentista per la coscia: "Un incubo»

Un pomeriggio dal dentista, nella speranza di risolvere i problemi muscolari che ne hanno condizionato la carriera fin qui. E poco male se il dentista sia l’incubo di Emil Holm: "Ho passato 40 minuti di panico, odio il dentista: siringhe, sangue, è quel tipo di dolore che proprio non sopporto, ma mi hanno detto che così non avrò più infortuni". E allora via il dente. Allo svedese è stato estratto uno dei quattro denti del giudizio, ormai tre settimane fa. A rivelare il retroscena è stato il difensore svedese, attraverso un’intervista rilasciata ad Aftonbladet.

Nella scorsa stagione il giocatore ha subito 5 stop, 4 per problemi muscolari, saltando 10 gare. Quest’anno un infortunio al bicipite femorale lo ha già costretto a un mese infermeria. Mese utile per approfondimenti dai quali è emerso che proprio dai denti nascerebbero problemi posturali e di tensioni muscolari: "Mi è stato detto che avevo una tensione alla mascella che probabilmente si stava diffondendo in tutto il corpo".

Considerare il corpo nel suo complesso e non solo analizzando la zona colpita da infortunio: è così che il Bologna e Holm sono arrivati alla diagnosi che riguarda il campo dell’odontoiatria posturale, che in Italia divenne famosa in primis grazie al terzino Aly Cissokho, oggi 38enne tesserato dei Lamphun Warrior (serie B tailandese), nel 2009 al Porto e trattato dal Milan: un problema ai denti e il rischio di infortuni muscolari ripetuti, unito alla quotazione del cartellino, fecero saltare l’affare, con il giocatore francese che avrebbe poi proseguito la carriera tra Lione, Valencia, Liverpool, Aston Villa, Porto, Olympiacos, e Turchia. Holm cercava una soluzione da tempo, dopo aver perso il treno Atalanta anche qui a causa degli infortuni: 10 gare saltate per infortuni muscolari e mancato riscatto dei nerazzurri, ma già a La Spezia fu costretto a saltare addirittura 17 gare nella stagione 2022-23.

Tolto il dente, lo svedese spera di aver risolto il problema che ciclimamente gli presenta il conto sotto forma di lesioni muscolare. Ci conta il 25enne di Goteborg, ci conta e ci spera Italiano, che in Holm, vede un giocatore importante: "Ha un motore importante, viene da un mese di stop e vogliamo gestirlo per riportarlo al picco di condizione". Holm, uno degli eroi della Coppa Italia, è tornato con Lecce e Friburgo e questa volta conta che non ci siano nuovi intoppi a frenarne il percorso.