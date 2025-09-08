L’olandese del Bologna. Dallinga 2, la rivincita: l’alter ego di Castro che sa volare in Europa

Dallinga 2, la Rivincita. Sperando che il film della stagione appena cominciata per l’attaccante olandese non sia un sequel del primo atto, ma una storia completamente diversa. Il Bologna ci crede al punto che alle ultime curve del mercato, a fine agosto, ha rifiutato un’offerta di 15 milioni in arrivo dalla Ligue 1. Pagato 15 milioni (più 3 di bonus) al Tolosa cedendolo alla stessa cifra il club rossoblù avrebbe fatto pari e patta, tenendosi le mani libere per un altro centravanti.

Ma Sartori e Di Vaio, di concerto con Italiano, hanno preferito battere un’altra strada: concedere al venticinquenne di Groningen una seconda chance, considerato che la prima Thjis se l’è giocata malino per ragioni in gran parte indipendenti dalla sua volontà.

La scorsa stagione il girone d’andata se n’è andato quasi per intero nel processo di ambientamento in serie A, mentre quello di ritorno è stato funestato dalla pubalgia. Detto che c’è chi nasce pronto e chi viceversa ha bisogno di fare un po’ di rodaggio, ora entrambe le giustificazioni sono cadute: perché Dallinga ormai mastica il calcio italiano (e di Italiano) da un anno e il dolore all’inguine se lo è messo alle spalle in estate dopo l’intervento di ‘sports hernia’ che ha eliminato il problema.

Il nuovo Dallinga, o Dallinga 2 che dir si voglia, comincia adesso, con una maglia da centravanti che nel prossimo mese e mezzo, vista la concorrenza di Castro, sarà una poltrona per due e che poi diventerà una corsa a tre quando Immobile sarà uscito dall’infermeria.

Tre per una maglia e quattro competizioni da affrontare: ecco perché l’abbondanza alla voce ‘nove’ è solo apparente. Anche perché, proprio a causa dell’infortunio, in una di quelle competizioni, la sfavillante vetrina dell’Europa League, Immobile non ci sarà, in quanto escluso dalla lista Uefa.

Morale: da qui a fine gennaio ci sono otto partite in cui Castro e Dallinga se la giocheranno quasi alla pari. Quasi, perché fin qui Italiano ha sempre privilegiato Castro come alter ego di Immobile. Solo che in precampionato c’era un Dallinga ancora in qualche modo ‘convalescente’ dopo l’intervento chirurgico di fine maggio mentre d’ora in avanti, con la migliore condizione atletica ritrovata, Thjis può tornare a sparare tutte le sue cartucce.

Anche perché dici Europa League e a Dallinga s’illuminano gli occhi. Nella sua ultima stagione al Tolosa, prima del passaggio in rossoblù, l’olandese in questa competizione ha realizzato 4 gol in 8 partite. E tra le quattro perle ci sono le 2 reti segnate al Liverpool. Quattro gol in otto partite sono in linea con il Dallinga che hanno ammirato per due stagioni in Francia: poco a che vedere con la sua versione rossoblù.

Qui si riparte dai 7 gol segnati nelle 43 presenze della scorsa stagione, bottino davvero magro per le ragioni già elencate. Dall’Olandese Dolente (vedi pubalgia) all’Olandese Volante, come insegna la storia di tanti bomber sbocciati al secondo anno, il passo può essere breve. Ma adesso tocca a Thjis darsi una mossa.