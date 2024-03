L’olandese non segna in casa dal 27 novembre, la gara con il Torino. Zirkzee alla prese col tabù Dall’Ara

Joshua Zirkzee ci riprova. E’ la stella polare del Bologna, il capocannoniere della squadra con i suoi 10 gol in campionato (11 in stagione con la rete in Coppa Italia al Cesena). Di più: è l’uomo delle grandi sfide, perché nei big match non ha mai tradito. Eppure ha un tabù da sfatare: perché al Dall’Ara non segna dal 27 novembre, contro il Torino. Strano, ma vero. Vero è che ha segnato 8 dei suoi 10 gol lontano dalle mura amiche e quindi dove ce n’era più bisogno, visto il rendimento da schiacciasassi dei rossoblù in casa, dove sono la miglior formazione i questa serie A grazie a 11 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta in 14 gare.

I rossoblù stanno aggiustando il tiro anche fuori, dove hanno sofferto di più: grazie a Zirkzee, a segno proprio a Milano contro l’Inter, ma pure contro il Milan. E poi a Reggio Emilia contro il Sassuolo, a Firenze, a Salerno (doppietta, l’unica della stagione), a Roma contro la Lazio e a Bergamo con l’Atlanta. Il tutto senza dimenticare l’assist in casa della Juventus per Ferguson, a conferma della sua capacità di alzare il livello nelle partite che contano e di incidere anche con intuizioni e giocate che vanno al di fuori del gol.

In casa, invece, l’olandese non timbra da fine novembre, contro il Torino, quando segnò la rete in contropiede che chiuse un match aperto dallo strappo di Fabbian. L’Inter è l’occasione giusta per provare nuovamente a sfatare un tabù e ritrovare il gol mancato al Dall’Ara con Roma, Atalanta, Genoa, Sassuolo, Lecce, Fiorentina e Verona.

Tra l’altro con tanto di autorete di Viti provocata contro il Sassuolo. L’Inter è sfida di cartello, con tutti i riflettori puntati. Con l’Inter ha segnato un gol da cineteca all’andata e realizzato due assist per Beukema e Ndoye in Coppa Italia: ci sono tutte le condizioni ideali perché Zirkzee torni ad accendersi al Dall’Ara, mandandolo in estasi.

E’ l’ultima salita, l’ultimo scontro in alta quota per i rossoblù, dopo quelli recenti con Milan, Fiorentina, Lazio e Atalanta. Poi il percorso Champions passerà dalla capacità di soffrire e dimostrarsi solido contro squadre disperate e in lotta salvezza come Empoli, Salernitana e Frosinone, nuovi esami di maturità e per nulla scontati sulla strada che porta all’Europa.

Appuntamento ai quali, dopo la sosta, si affaccerà comunque vada da quarta solitaria. Ma andrà a caccia di una nuova impresa con l’Inter per dare corpo al tentativo di allungo di Bergamo.

Marcello Giordano