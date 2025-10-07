Lollo realizza il suo sogno da papà. Eccolo con Lea sul prato del Dall’Ara

"Mia figlia nascerà qui e sogno di poterla portare in campo", così aveva detto De Silvestri alla fine dello scorso campionato, annunciando che la sua carriera sarebbe proseguita, spinta ancor più forte dalla prospettiva di diventare papà per la prima volta. E’ successo il 23 luglio, quando Lollo fuggì dal ritiro di Valles, per andare ad abbracciare Carlotta e la piccola Lea, appendendo un fiocco rosa su sfondo rossoblù.

E il ’sindaco’ la promessa l’ha mantenuta, domenica, in occasione di Bologna-Pisa, con Lea sugli spalti accanto alla mamma, tra i 28mila del Dall’Ara (con tanto di cuffie anti-rumore). E poi giù nel campo, a fine gara, in braccio al papà, felice come non mai.

Immancabile sullo sfondo la Torre di Maratona, dove De Silvestri è stato immortalato con la sua piccola, già di rossoblù vestita con l’immancabile numero 29 stampato sulla schiena. Un momento dolce, unico, tutto da vivere.

"Le stelle stanno in cielo… E i sogni non lo so… So solo che son pochi… Quelli che si avverano…". Questa la didascalia che accompagna una piccola carrellata social di immagini e video, che ritraggono la famiglia De Silvestri-Mazzitelli e ’l’esordio’ di Lea allo stadio

Giovanni Poggi