L’omaggio a Marco. "Un riconoscimento che voglio condividere con Sartori, Fenucci, Italiano e tutto lo staff». Premio Scopigno, Di Vaio manager dell’anno: "Bologna, che potenziale. Possiamo crescere»

"The manager of the year is...", rullo di tamburi: Marco Di Vaio. L’annuncio arriva dal premio Manlio Scopigno e Felice Pulici, a Roma. Di Vaio è il manager dell’anno, segno che l’eco della vittoria in Coppa Italia non si è ancora spento. Tutt’altro. E accentuato da un inizio che vede i rossoblù al quinto posto, all’interno di un percorso di crescita iniziato due anni fa e che continua. Di più, secondo Di Vaio è destinato a proseguire "Abbiamo potenziale e margini di crescita, con tanti giocatori che si devono amalgamare. Abbiamo cambiato tanto, diversi giocatori sono arrivati e sono nuovi: possiamo migliorare, grazie alle capacità del nostro allenatore".

Migliora il Bologna, che si è sbloccato in trasferta a Cagliari. Ora ci si attende il salto di qualità in Europa League. "Abbiamo iniziato bene la settimana, espugnando un campo per noi sempre difficile come quello di Cagliari. Speriamo che questo successo sia di buon auspicio per le prossime due partite molto complicate. In Europa abbiamo avuto un inizio difficile, prendere i tre punti contro la Steaua diventa cruciale. L’obiettivo è passare il primo turno e arrivare agli ottavi".

Per Di Vaio è un cerchio che si chiude: "E’ un onore vincere questo premio, intitolato a Scopigno e a Pulici, l’uomo che mi portò alla Roma. Ho iniziato a lavorare come dirigente a Bologna con l’arrivo di Saputo 10 anni fa e il percorso di crescita è sotto gli occhi di tutti, merito di un patron che trasferisce la sua visione. Stiamo facendo qualcosa di importante, abbiamo riportato una Coppa Italia che mancava da 50 anni e il mio premio è condiviso con il mister, con lo staff, Giovanni Sartori per il lavoro nella costruzione della squadra e Claudio Fenucci".

Tra i simboli Orsolini, capocannoniere della serie A: "Riccardo è uno dei più vecchi della squadra. Ha 28 anni ed è nel pieno della carriera, è simbolo di una squadra e di uno spirito di lavoro che che ha raggiunto la maturità. A Cagliari in 25 minuti ha fatto la differenza. Deve continuare perché c’è il mondiale e se l’Italia dovesse qualificarsi e lui essere convocato sarebbe un sogno per lui e per noi".

Bologna è terra di sogni. "Il nostro obiettivo? Trovarci in queste condizioni a marzo: allora sì potremmo giocarci qualcosa di importante". Parola di Di Vaio, manager of the year.

Marcello Giordano