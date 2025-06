Lorenzo De Silvestri rinnova con Bologna: "Voglio portare mia figlia in campo"

Ha da poco rinnovato il contratto, sarà ufficiale entro fine mese: Lorenzo De Silvestri non molla: "Voglio poter portare mia figlia in braccio in campo", ha detto nell’ambito della Fiera internazionale su Intelligenza Artificiale, Tecnologia e Innovazione Digitale il sindaco rossoblù.

"Lollo sindaco è una gag che fa piacere perché significa che i ragazzi apprezzano le mie qualità umane. In futuro mi vedo in ruolo dirigenziale: adesso non ci penso, ma in qualche modo vorrei rimanere in ambiente sportivo e sono a disposizione del Bologna per il futuro".

Futuro che lo vedrà ancora leader rossoblù: "Sono sempre a disposizione dei nuovi che arrivano, per far conoscere la città, la società, l’ambiente. Prima conosci tutte queste cose e prima performi in campo. I ragazzi hanno bisogno di tutor perché oggi la pressione è tantissima".

Il sindaco incorona Italiano: "Viva le persone vere e schiette, come lui, come Sinisa, come Mazzone e Ulivieri. Bologna ha sempre amato questo tipo di persone e lui è di questa pasta".