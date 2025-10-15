L’orizzonte di Bisoli. "Italiano è davvero bravo. Io? Non sono uno da A.... Ma ho ancora il fuoco»

Porto canale di Cesenatico. Da casa Bisoli si vedono le barche ancorate e un mare piatto che sa di incipiente autunno. Pierpaolo preferirebbe vedere da vicino una panchina, e possibilmente accomodarvisi. "A cinquantanove anni, e dopo ventiquattro da allenatore, ho ancora il fuoco dentro", dice violentandosi un po’: "Perché se c’è una cosa che non ho mai fatto è auto sponsorizzarmi". Pane al pane e vino al vino. Anzi: piadina. Con un rapido, e non indolore, transito sotto le Due Torri, all’alba della diarchia Guaraldi-Setti, e prima, molto prima, sei stagioni da re a Cagliari, col sapore speciale di una semifinale di Coppa Uefa che gli mandò di traverso l’Inter: è successo più di trent’anni fa.

Bisoli, che ci fa un uomo di Porretta sul porto canale di Cesenatico? "Sono un uomo di montagna, è vero: ma mi sono adattato benissimo al mare. Vivere qui è stupendo e il mare d’inverno per me è ancora più bello che d’estate". Ma d’inverno si gioca e lei più che il mare vorrebbe scrutare un campo di calcio. "Io aspetto una chiamata, perché ho ancora una grande voglia di trasmettere le mie idee a un gruppo. Chi mi prende sa quello che posso dare, anche perché dove sono stato ho sempre fatto il bene della società. Tranne lo scorso anno...".

Modena e Brescia: due cadute ravvicinate. "In tutte le piazze in cui ho allenato non sono mai stati i risultati a condannarmi. A Modena sì: un allenatore deve portare i risultati e un inizio di stagione da 11 punti in 12 partite (serie B, 2024-25, ndr) giustificava il mio esonero. Poi mi ha chiamato il Brescia e mi ha cacciato dopo sette partite: sei pareggi e una sconfitta, dimmi tu...".

Parliamo di Italiano. "Bravissimo: lo dice il suo percorso e lo conferma quello che sta facendo col Bologna. Fino a qualche anno fa vincere una Coppa Italia a Bologna era inimmaginabile. Lui c’è riuscito e adesso è sulla strada giusta per fare un’altra grande stagione. Aveva già idee di calcio quando venne a vedere i miei allenamenti qualche anno fa. Io allenavo il Padova, lui aveva una panchina in D (l’Arzignano Valchiampo, nel 2017-18, ndr). Anche lui è un passionale, in panchina si agita, mi ricorda un po’ …Bisoli (sorride, ndr). Però alt coi paragoni, io con lui non c’entro niente".

Prego? "Voglio dire che io non c’entro niente con la serie A. In A mi hanno dato una panchina tre volte e tre volte mi hanno esonerato: significa che non sono da A. Io sono un allenatore da serie B e da serie C, ma se mi volto indietro sono contento perché partendo dalla Promozione, col Porretta, sono arrivato in alto facendo tutto da solo. E senza il procuratore".

Tra i fine corsa in A che hanno lasciato il segno c’è Bologna: 5 infauste partite all’inizio della stagione 2011-12. "Sapevo di avere una buona squadra, sennò a maggio non avrebbe chiuso a 51 punti (col subentrante Pioli, ndr). La famosa preparazione dura di Bisoli? Sì, l’ho fatta: all’inizio avevamo le gambe imballate ma credo che a gioco lungo quel mio lavoro abbia dato dei benefici. Serviva un po’ di pazienza, ma va bene ugualmente: sono andato via con la coscienza pulita, dopo aver portato un certo Alino Diamanti. Perché fui io a convincere Guaraldi a prenderlo".

Cagliari per lei? "Sei anni indimenticabili e quella cavalcata fino a una semifinale di Coppa Uefa (1993-94, ndr) che ha fatto entrare quella squadra nel cuore della gente: dopo il Cagliari scudettato di Gigi Riva per i tifosi viene il Cagliari che è arrivata a un passo da una finale in Coppa Uefa".

Il Cagliari oggi? "Hanno fatto una scommessa su un allenatore giovane come Pisacane e la stanno vincendo. Conosco la passione del presidente e so bene che spinta possono dare i tifosi".

Succede anche a Bologna. "Sì, anche a Bologna l’ambiente è un valore aggiunto. E lo è anche vedere Orsolini e Cambiaghi in nazionale: quando vedo le rose dei club di A e delle squadre Primavera vedo pochissimi italiani e questo per il nostro calcio è un problema".

Cesenatico è a venti minuti di macchina da Cesena, dove gioca suo figlio Dimitri. "Cesena è una pagina importantissima della mia carriera: non è un caso se ho scelto di vivere qui, dove ho conquistato tre promozioni. Mi fa piacere che oggi ci giochi mio figlio. E dico che questo Cesena ha tutto per arrivare tra le prime dieci".