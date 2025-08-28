Lucumi, colpo di scena. Il Sunderland rilancia forte. Il Bologna apre all’addio. Ma solo se trova il sostituto

Non c’è partita legale, almeno non a ieri sera. Ma la questione Lucumi non è chiusa. Tutt’altro. Non c’è ricorso all’articolo 17 della Fifa per lo svincolo a fronte di buonuscita, ma c’è una nuova offerta da parte del Sunderland per John Lucumi: dai 28 milioni più di 2 di bonus della scorsa settimana, si passa a 28, più 2 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita tra il 10 e il 20 per cento. E il Bologna vacilla. La risposta è nì: o meglio, a giocatore e agente il Bologna ha riferito che se dovesse reperire un sostituto ritenuto all’altezza in questi ultimi giorni di mercato l’offerta sarebbe ritenuta adeguata e Lucumi libero di accettare il quinquennale da 3 milioni netti. Ma solo a questo patto.

In caso contrario, niente da fare, nonostante l’offerta del Sunderland sia migliorativa rispetto ai 28 milioni di clausola rescissoria scaduta a metà luglio. Non c’è il via libera, ma il Bologna lavora alla ricerca di un sostituto per poter dare il la a un eventuale ulteriore incasso dopo quelli ottenuti dalle cessioni di Beukema (31 più bonus) e Ndoye (42 più bonus) e i movimenti di mercato lo confermano.

Si lavora a Diogo Leite (26) dell’Union Berlino, in scadenza di contratto tra un anno e per il quale c’è una proposta da 8 milioni di euro più bonus. Sul portoghese ci sono da registrare gli inserimenti di Girona e Fiorentina, in vista delle possibili uscite di Comuzzo e Pablo Mari. Ma il Bologna non molla: anche perché l’interesse per Diogo Leite, come per Vitik, è iniziato già l’estate scorsa. Nelle ultime ore, però, ci sono da segnalare contatti cl Nottingham, club con il quale ci sono buoni rapporti: dalla cessione di Nicolas Dominguez all’arrivo di Freuler, fino a Ndoye. Nel mirino il difensore brasiliano Francisco Morato (24), ex San Paolo e Benfica, con una valutazione che si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro. Niente da fare invece per Daniele Rugani (31), per il quale il Bologna ha sondato il terreno con la Juventus: i bianconeri non scartano la cessione di Kelly e soprattutto trattano quella di Savona al Nottingham, mossa che potrebbe liberare proprio Morato.

Un anno fa arrivò a Bologna dall’Aston Villa Iling Junior, dopo la cessione dell’inglese al club di Birmingham dalla Juve: un anno dopo, sempre grazie a un incrocio di mercato con la Juventus potrebbe arrivare un giocatore, Morato, in grado di dare il via libera alla cessione di Lucumi, che osserva e attende, da ieri più speranzoso che le sue richieste di cessione possano essere accettate. A maggior ragione perché via Firenze giungono notizie che solo un ritocco difensivo possa essere apportato, cosa che potrebbe rendere l’inserimento su Diogo Leite un tentativo di disturbo. Ma da ieri anche Morato è pista concreta: il Bologna può ancora spendere il visto per l’extra comunitario e il brasiliano, ex nazionale Under 20 e 23, è difensore di piede mancino, proprio come Lucumi.