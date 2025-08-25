Lucumi, il braccio di ferro continua. Il Bologna non vuole lasciarlo partire, se si svincola verrà squalificato

Una domanda attraversa i pensieri degli inquilini di Casteldebole nonché le riflessioni (in qualche caso i veleni) che in queste ore affollano i social a tinte rossoblù: che fare col Lucumi accompagnato dal voglino dichiarato di cambiare aria in direzione Sunderland che ha subito zavorrato, con una disattenzione imperdonabile, la prima partita ufficiale della stagione?

Il Bologna, ad oggi, una decisione l’ha presa e non intende cambiarla: Lucumi se ne faccia una ragione, perché di lasciarlo partire a una settimana dalla chiusura del mercato non se ne parla proprio. "Lucumi aveva una clausola fino al 20 luglio che gli avrebbe permesso di partire – ha detto sabato il diesse rossoblù Marco Di Vaio nel pregara dell’Olimpico –. Ma in questo momento non si può muovere, perché non avremmo il tempo per trovare un sostituto adeguato".

Forte e chiaro, così come il messaggio dell’agente del difensore colombiano, che il giorno prima aveva parlato di promessa (del Bologna) non mantenuta in merito a una possibile cessione. Che la ‘lucumata’ dell’Olimpico abbia imposto nuove riflessioni ai dirigenti rossoblù, con annesso il pensiero che tenere un calciatore contro la sua volontà può rivelarsi rischioso, è inevitabile.

Ma a Casteldebole la linea non cambia: Lucumi non verrà accontentato, semmai (inevitabile) gli verrà adeguato e allungato il contratto. Ciò non toglie che il livello di fibrillazione in seno al club sia elevato. Anche perché da un paio di settimane è in atto un contraddittorio legale tra chi difende le ragioni del club e chi quelle del calciatore. Tutto ruota attorno al famoso articolo 17 che regola i trasferimenti dei calciatori in ambito Fifa.

La norma stabilisce che chi abbia firmato contratti pluriennali prima del compimento dei 28 anni alla scadenza del terzo anno può svincolarsi previo il pagamento di un ‘modesto’ parametro. Lucumi ricade in questa fattispecie. Per esercitare i diritti stabiliti dall’articolo 17, però, il colombiano avrebbe dovuto comunicare al Bologna la sua intenzione di ‘svincolarsi’ entro 15 giorni dall’ultima partita giocata (sottinteso: della terza stagione da contrattualizzato). Quella partita era il Bologna-Genoa 1-3 di campionato dello scorso 24 maggio: ma sul tavolo di Casteldebole nei quindici giorni successivi non è pervenuta alcuna richiesta di quel tipo.

Pretendere di svincolarsi adesso esporrebbe Lucumi al rischio di una pesante squalifica (non meno di 4 mesi) e potrebbe far scattare una sanzione anche nei confronti del club, nella fattispecie il Sunderland, che lo acquisterebbe in spregio alle regole. Strada difficilmente percorribile insomma, anche se fino al gong del mercato nessuno può dormire tra due guanciali e sullo sfondo resta Diogo Leite dell’Union Berlino, segnalato in uscita dal club di Bundesliga.

Intanto da ieri è ufficiale l’acquisto di Rowe, che oggi farà il primo allenamento con i nuovi compagni. E proseguono i sondaggi per il centrocampista, Nicolussi Caviglia o un profilo più giovane, per dare profondità alla rosa di Italiano.