Lucumi in Inghilterra: l’osservato speciale. Il Sunderland non molla la presa su Jhon

Meno di 300 chilometri separano Birmingham da Sunderland e dall’Inghilterra, alla vigilia della trasferta rossoblù in casa dell’Aston Villa danno una notizia per certa: ci saranno osservatori del Sunderland ad assistere alla partita. Il motivo? Ha un nome e un cognome: ovviamente, quelli di Jhon Lucumi. Il mercato è finito, ma l’interesse dell’ex diesse della Roma Ghisolfi per il difensore del Bologna non è scemato.

Il colombiano, dopo un inizio di stagione complesso e il turn over con il Genoa tornerà titolare, salvo sorprese. Avrà un motivo in più per fare una partita impeccabile e mettersi in mostra, lasciando negli spogliatoi quelle distrazioni e quegli errori che hanno contribuito a coniare in città il termine ‘Lucumata’.

Il Sunderland ha fatto di tutto per assicurarselo in estate, mettendo sul piatto 30 milioni di euro: niente da fare, ceduto Beukema e senza la certezza di reperire un sostituto all’altezza alle ultime curve del mercato, il Bologna non se n’è privato, non sentendosela di rivoluzionare in toto il reparto difensivo. Di più: il Bologna ha rilanciato, mettendo sul piatto un rinnovo di contratto fino al 2029 da 1,5 milioni netti, la metà di quello che il Sunderland avrebbe garantito per 5 anni a Lucumi.

Il Bologna attende una risposta che non è ancora arrivata: se non arriverà, il giocatore partirà a prezzo scontato la prossima estate. A meno che il Sunderland non rilanci già a gennaio. Il Bologna attende un confronto con l’agente di Lucumi, Simone Rondanini: l’appuntamento non è fissato, ma si confida in un faccia a faccia nelle prossime due settimane, con la speranza di ricucire e rilanciare il tema rinnovo.

Nell’attesa, ci saranno due gare di Europa League con Aston Villa e Friburgo e quelle di campionato con Lecce e Pisa, che potrebbero rilanciare tanto il Bologna quanto Lucumi, che ha iniziato l’annata con un erroraccio a Roma, nei giorni caldi del mercato in cui l’agente aveva chiesto ufficialmente la cessione, il riscatto a partita in corso con il Como e una nuova gara in apnea con il Milan.

Lucumi è pronto a ripartire: intanto Casale ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo, ma potrebbe tornare tra i convocati solo a Lecce, mentre Heggem ha smaltito la stanchezza che lo ha portato a chiedere il cambio con il Lecce. L’ex West Bromwich è in ballottaggio con Vitik per un posto al fianco di Lucumi, in una difesa che dovrebbe essere completata da Zortea e Lykogiannis a protezione di Skorupski.