Lucumi, si rischia lo scontro. L’agente: "I patti erano chiari. Jhon si aspetta di essere ceduto”

La partita Jhon Lucumi non è finita. A Claudio Fenucci risponde l’agente del centrale colombiano, lasciando intendere che potrebbero esserci strascichi se il Bologna non dovesse lasciar partire il tesserato in direzione Sunderland. "Jhon aveva l’aspirazione ad andare via: purtroppo non si sono realizzati i tempi dell’offerta, altrimenti avremmo potuto trattenere Sam. I tempi del mercato, però, non li decidiamo noi e oggi non ci sono le condizioni per sostituirlo, quindi rimarrà con noi", ha dichiarato l’ad rossoblù al nostro giornale. Concetto confermato dal ds Di Vaio ieri nel pre-gara. Ma il procuratore Simone Rondanini non ci sta: "Ho letto attentamente le parole dell’amministratore delegato del Bologna che stimo molto ed è naturale provare un po’ di delusione. Fin dall’inizio, il nostro progetto era legato a una permanenza di due o tre anni, riconoscendo in Jhon un giocatore in continua crescita. L’anno scorso ci è stato chiesto di rimanere e lo abbiamo fatto con grande disponibilità. Quest’anno, invece, fin dall’inizio della stagione, il messaggio è sempre stato chiaro da entrambe le parti: se fosse arrivata l’offerta giusta, Jhon avrebbe avuto la possibilità di un trasferimento. Spero quindi che da parte del Bologna ci possa essere una riflessione che ci permetta di trovare una soluzione equilibrata e positiva per tutti. Capisco l’importanza della società e del giocatore, e mi aspetto che anche la nostra richiesta possa essere compresa", ha dichiarato a Fabrizio Romano. Insomma, Lucumi non ci sta, vuole la possibilità di approdare in Premier, al Sunderland, che ha messo 30 milioni sul piatto con un contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione per il giocatore, che in rossoblù percepisce 800mila fino al 2027, senza intenzione di rinnovare a 1,5 al 2029. Resta da capire se il colombiano vorrà andare al muro contro muro e alla ‘guerra’ legale.

C’è infatti la possibilità che Jhon possa appellarsi all’articolo 17 della Fifa. L’articolo 17 prevede la possibilità per un giocatore di svincolarsi a fronte di un indennizzo dopo che siano trascorsi tre anni dalla firma del contratto, a condizione che sia stato sottoscritto prima del compimento dei 28 anni e che il tesserato abbia comunicato alla società la propria intenzione di liberarsi entro quindici giorni dall’ultima partita giocata. Il potere dei club è sempre meno, i 30 milioni del Sunderland ancora sul tavolo, la partita non è finita. Offerti 8 milioni per Diogo Leite (26) dell’Union Berlino. Non interessa, invece, Lorenzo Pirola (23) dell’Olympiacos.

Intanto il Bologna valuta se inserire un nuovo centrocampista: Nicolussi Caviglia (25), Mandragora (28) e Pessina (28) restano nel mirino, proposto Ivan Ilic (24) del Torino, sul quale c’è anche il West Ham, ma prima c’è da asciugare la rosa.