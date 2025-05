Lukasz Skorupski: rinnovo con il Bologna dopo la vittoria della Coppa Italia

Il Bologna è entrato nella pelle di Lukasz Skorupski, sbarcato sotto le Due Torri nel 2018: da poche ore sulla scapola destra per portiere rossoblù campeggia la scritta ‘14-05-2025 la sera dei miracoli’. O meglio, la sera della Coppa Italia alzata, la sera del primo trofeo della carriera del numero uno del Bologna e della Polonia, per il quale è scattato il rinnovo automatico fino al 2026. L’estate alle porte dirà se giocatore e club discuteranno un eventuale rinnovo almeno fino al 2026. Un’estate fa, alla sua porta, bussò la Saudi Pro League: rifiutata. Dalla Polonia, ribattuta dal portale ’Meczyki.pl’, arriva infatti la notizia di nuovi interessamenti dall’Arabia per il portiere rossoblù, che arrivato a 34 anni è chiamato a decidere: chiudere la carriera in rossoblù, magari a fronte di un prolungamento, o ritenere culminata con la Coppa Italia la sua avventura e andare a caccia di un ultimo ricco contratto.

Chi ha le idee chiarissime è il capitano del Bologna, Lorenzo De Silvestri: "Mi sento come l’ultimo dei calciatori di un calcio romantico – ha detto a margine del Festival del Top Calcio Umbro’ –. Vincere la Coppa Italia con il Bologna, da capitano, in una città che non vinceva questo trofeo da 51 anni è stata una emozione grandissima. Cerco sempre di dare il massimo per i miei compagni. Mi fanno piacere le parole che ha avuto il nostro allenatore Italiano nei miei confronti, è motivo di grande orgoglio. Sono molto felice del rinnovo col Bologna, per me è casa".

m. g.