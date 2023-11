L’urlo per Sydney. De Silvestri, ora fa anche lo speaker

Che Lorenzo De Silvestri fosse un ragazzo istrionico lo si sapeva. Che martedì notte potesse addirittura soffiare il mestiere allo speaker ufficiale del Dall’Ara Federico Frassinella (membro dell’ufficio stampa del club) chiamando il coro per Van Hooijdonk quando l’olandese ha firmato il 2-0, è stata una sorpresa per tutti. ‘Lollo’, infortunato e per questo accomodatosi in uno dei ‘field box’ a bordo campo, ha organizzato la cosa nell’intervallo. "Se segniamo un gol lo annuncio io", ha detto. Promessa mantenuta e immortalata dal club sui social.