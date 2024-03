Magia Zirkzee Ha fatto ’sparire’ Arnautovic

Chi l’avrebbe detto che, ceduto il totem Marko Arnautovic, sarebbe esploso su questi livelli Joshua Zirkzee. E che avrebbe spiccato il volo Giovanni Fabbian. Due al prezzo di uno o quasi, considerato che Zirkzee costò 8,5 milioni, il centrocampista 5 e Arnautovic è stato ceduto per 10. Ci sono sliding doors nei percorsi di società e squadre e non c’è dubbio che Arnautovic ne rappresenti una fondamentale per il Bologna. Sabato arriva l’Inter e il match rappresenta l’incrocio con il passato tanto per il club rossoblù quanto per l’ex attaccante, che saltò il match dell’andata, ma non quello di Coppa Italia che vide nel confronto diretto trionfatori l’olandese (due assist), e soprattutto il Bologna.

Sarà il suo ritorno al Dall’Ara, al cospetto di un Bologna di cui è stato uomo da copertina tra il 2021 e il 2023: arrivato per 4 milioni di rientro dalla Cina, ha salutato dopo 24 reti in 54 presenze per andarsi a conquistare (almeno) lo scudetto da co protagonista, dopo il triplete nel 2010 da comparsa. Ha salutato di fronte all’ultima occasione di vincere. Ha salutato dopo aver rappresentato il ritorno di un grande nome sotto le Due Torri, riaccendendo l’entusiasmo e il sogno che a Bologna si potesse spiccare il salto di qualità. Ha salutato dopo aver retto sulle sue spalle il peso di un Bologna che doveva fare i conti con la malattia di Mihajlovic e garantire gol e vittorie sufficienti per stare a galla in un momento che dire complesso è dire poco. Arnautovic ha retto per un anno e mezzo un Bologna che non giocava così. E che neppure poteva giocare così. Perché costruito su altri criteri tattici e gestionali. Arnautovic e Zirkzee avrebbero dovuto giocare in coppia, per dirne una. E infatti la svolta è iniziata con l’arrivo di Thiago: 4-3-3 e tutti in competizione.

La meritocrazia come svolta, unita alla presenza di un allenatore che ha consentito al gruppo di pensare solo al campo e scrollarsi di dosso responsabilità più grandi di sè. Una svolta che ha creato polemiche, ogni qualvolta Arnautovic non ha giocato. E in estate l’addio. Preoccupazione, club a caccia di alternative, nessuna operazione alle giuste condizioni, però: e allora, spazio a Zirkzee. L’olandese si è preso il Bologna, lo fa ruotare attorno alla sua eleganza, al suo genio e ai suoi gol: 10 a undici partite dal termine (11 stagionali), quanti furono quelli di Arnautovic nell’intero scorso campionato. Merito principalmente del nove rossoblù, che ha capito di avere l’occasione di dare un senso a un talento immenso. Merito di Motta. Merito dell’intuizione di un anno fa degli uomini mercato che nell’impasse dell’estate scorsa hanno portato a casa anche Fabbian per 5 milioni con clausola di recompra per l’Inter a 12 milioni esercitabile solo nell’estate del 2025. Zirkzee e Fabbian fanno fin qui 15 gol in stagione e una valutazione che si aggira intorno ai 52 milioni, considerando la recompra del Bayern per Zirkzee da 40 milioni o il 40 per cento da versare ai bavaresi in caso di cessione. In cambio di Arnautovic e di un Bologna da Champions. Tutti felici. E ora il faccia a faccia.