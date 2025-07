Manna insiste, ma Casteldebole non è disposta a fare sconti sul prezzo. C’è anche l’incognita Lucumi. Tarrega e Vitik in pole. Beukema-Ndoye, il Napoli non molla la presa. Sartori: "L’offerta shock non è ancora arrivata»

"Beukema e Ndoye non sono vicini al Napoli, sono giocatori nostri. Sappiamo dell’interessamento, abbiamo parlato con il Napoli, più di Beukema che di Ndoye, per la verità, ma andiamo avanti con la nostra programmazione e continuiamo con i ragazzi. Fra 10 giorni inizia il ritiro e se non ci saranno colpi di scena li aspettiamo all’inizio della stagione". Così Marco Di Vaio lunedì sera, a Rimini, all’apertura del calciomercato.

Ma i contatti continuano. Anche ieri il diesse partenopeo ha parlato con il padre agente di Beukema e la dirigenza rossoblù per limare la distanza. Il Bologna non molla, vuole 35 milioni per l’olandese e circa 50 per lo svizzero.

E che la trattativa continui e che il Bologna possa privarsi di qualche pezzo da novanta lo ha poi confermato Giovanni Sartori ai microfoni di èTv: "L’Atalanta è così che ha costruito le proprie fortune: con le cessioni. Lo scopo era ed è vendere per rinforzarsi. Abbiamo grandi richieste da grandi club per i nostri giocatori e oggi non posso dire che restermo così. Se arriva l’offerta giusta come è arrivata per Calafiori il Bologna è giusto che venda, ma ad oggi l’offerta choc non è arrivata. E fino al 10 luglio dobbiamo aspettare di capire se sarà esercitata la clausola per Lucumi".

Beukema, Ndoye e Lucumi, ecco i papabili e possibili partenti. A confermarlo, dopo tante indiscrezioni, anche le mosse di marketing del club, oltre alle parole del responsabile dell’area tecnica. Nessuno dei tre, quest’anno, è stato testimonial del lancio della nuova maglia: un segnale. Così se davanti Sartori e Di Vaio provano a puntellare l’attacco con pedine di comprovata esperienza e qualità, come fece l’Atalanta ai tempi con Ilicic, Papu Gomez e Muriel, dietro si pensa a investimenti su giocatori futuribili e nel pieno della stagione: se rivoluzione dovrà essere, l’intenzione è quella di farla per garantire stabilità in vista delle prossime stagioni. Discorsi aperti con il Valencia e lo Sparta Praga per Tarrega (23) e Vitik (22): per il primo il Bologna è arrivato a 12 milioni, gli spagnoli chiedono 15 più bonus. Per il secondo ne servono 15 bonus inclusi, per evitare una clausola da 13 milioni che obbligherebbe a versare tutto subito e cash, senza spalmare i pagamenti.

Ma nella lista di Sartori e Di Vaio ci sono pure Ghilardi (22) del Verona, club per il quale si parla pure di Suslov (23), e Idzes (24) del Venezia, con cui si tratta pure Nicolussi Caviglia. Ma senza cessioni, il Bologna non può sbloccare gli ingressi, eccezion fatta per i parametri zero. E allora, mentre tenta gli affondi su Immobile e Bernardeschi, continua a trattare con il Napoli. Sotto i 35 il Bologna non intende scendere, il diesse azzurro è arrivato a 30 con i bonus. C’è ancora distanza, ma gli aggiornamenti tra le parti sono continui e su Ndoye si attende di capire se se il Napoli affonderà (spostando l’obiettivo in attacco da Nunez al meno costoso Lucca) o se il Dortmund irromperà sulla scena.

Marcello Giordano