"Marcatori Bologna: Lykogiannis segna, ora 11 gol in campionato"

A Lecce si è iscritto all’elenco dei marcatori Charalampos Lykogiannis: il terzino, entrato come ala sinistra al posto di Saelemaekers, è il sesto rossoblù a segnare in campionato, dopo Ferguson (3), Zirkzee (5), Fabbian (2), Orsolini (4), De Silvestri (1). I marcatori salgono a nove, considerando la Coppa Italia e le reti di Corazza, Moro e Van Hooijdonk rispettivamente contro Cesena e Verona. Lo scorso anno, al termine del campionato, furono 11 i calciatori a segno. A undici si arrivò grazie al contributo di Posch (furono 6 in stagione), Moro (1) ed Aebischer (1), attesi in questo campionato al primo squillo, insieme agli esterni d’attacco arrivati in estate, tutti ancora a secco: da Saelemaekers a Ndoye, fino all’infortunato Karlsson. Lo scorso anno fu cooperativa del gol, sotto la gestione Thiago Motta e il Bologna ha bisogno di ritrovare il contributo di esterni e difensori, anche attraverso i calci piazzati.