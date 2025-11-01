Marcello è il doppio ex: "Credo che Freuler e compagni non abbiano ancora dimenticato l’ultima sconfitta con i gialloblù». Castellini: "Rossoblù maturi e da primi posti. Esperienza e gestione, questo gruppo cresce»

I pareggi con Fiorentina e Torino hanno segnato una frenata sul piano dei risultati e della classifica da parte del Bologna, che da un potenziale quarto posto è scivolato al sesto. E’ in frenata prolungata il Parma, che non vince dal 29 settembre con il Torino e nelle ultime 4 giornate ha totalizzato 2 pareggi e altrettante sconfitte.

"Ma il percorso dei rossoblù resta in crescita e quello dei Ducali altalenante. Una è una squadra matura che ha trovato la propria identità, l’altra la sta cercando".

Marcello Castellini, ex difensore dei rossoblù e pure del Parma e della nazionale resta legatissimo alle due piazze fa le carte a una sfida che invita a non ritenere scontata.

"D’altronde a Parma il Bologna è scivolato anche l’anno scorso e sono sicuro che a Casteldebole nessuno se lo è dimenticato".

Castellini, quali sono le insidie di Parma per il Bologna?

"L’insidia è che sarà una partita sporca, di quelle in cui devi saper leggere momenti e situazioni. Di quelle che ti fanno fare il salto di qualità se impari a vincerle. E il Bologna, di queste partite ne ha vinte tante negli ultimi due anni, se è vero che è diventata una big stabilmente in Europa e in lotta per l’Europa, capace di vincere una Coppa Italia".

Un po’ come la sfida con il Torino, insomma.

"Sì, sono partite che danno però anche la dimensione di come sia cambiata la visione del Bologna da parte di altri club, che una volta se la giocavano, ora si chiudono e si accontentano di non perdere, a meno che tu non commetta errori. Mi aspetto una partita di questo tipo a Parma: ma è un derby, che ha una storia e un passato, ergo non è scontato".

Che sensazioni le offre il Bologna?

"Mi impressiona. E’ cresciuto e continua a crescere sotto il profilo della consapevolezza, dell’esperienza e della gestione. Un anno fa a questo punto era tredicesimo, ora è sesto, forte del lavoro che ha fatto con Italiano, il che significa che è continuo. E che prosegue all’interno dei binari di un percorso lineare, chiaro e limpido, che comprende la gestione delle risorse tra campionato ed Europa".

Ma con il Torino non è arrivato il riscatto voluto dopo il discusso pareggio di Firenze.

"Le partite complicate ci stanno, sono arrivate anche per le grandi del campionato, dall’Inter al Milan fino al Napoli. Ci stanno specie per un Bologna che dalla ripresa ha sempre avuto partite infrasettimanali tra Europa e campionato, senza possibilità di riposo e preparazione adeguate. Ma un anno fa le partite no le perdeva, ora alla peggio le pareggia. Questa è la maturità di una big, il Bologna lo è".

A proposito di maturità...Orsolini: l’annata scorsa sembrava irripetibile, invece si sta migliorando.

"Colpi e qualità non sono mai stati in discussione. Con Italiano ha capito di far parte di un gruppo importante e il salto di qualità lo ha fatto accettando di non partire sempre titolare e riuscendo a incidere nelle partite da subentrante. E’ capocannoniere da esterno: che dire di più? E’ maturo, importante, fondamentale".

Fondamentale sarebbe vincere a Parma per continuare la corsa all’alta classifica dopo il sorpasso del Como.

"E’ lunga, il Bologna se la giocherà con Como, Atalanta. Solo Inter, Napoli e Milan sembrano avere qualcosa in più e fuori portata perché corrono per lo scudetto. Ma è presto, bisogna capire come evolve la stagione. Intanto il Bologna c’è".

E il Parma?

"Ha un allenatore giovane, ho la sensazione che stia facendo crescere la squadra sotto il profilo dei singoli, che però formano un gruppo ancora altalenante. Ma il Parma ha un progetto che ritengo molto interessante a livello giovanile e di giovani su cui investe".

Marcello Giordano