Marco Di Vaio rinnova con il Bologna fino al 2027: obiettivi Europa e Coppa Italia

Freschissimo di rinnovo fino al 2027, il ds Marco Di Vaio ha commentato il prolungamento di contratto che lo legherà a Bologna e al Bologna fino al 2027. Dal campo alla scrivania, tra gol e imprese, la storia continua. "Sono molto contento, era ciò che desideravo di più – dice –. Il mio obiettivo era quello di continuare qui: sono dieci anni che sono nel club, dopo i quattro da calciatore, e quindi proseguire questa avventura per cercare di centrare altri obiettivi importanti era un mio sogno. Nonché un segnale di continuità di idee, ma anche di uomini. Adesso abbiamo due obiettivi da centrare – aggiunge –: portare avanti il sogno Europa, confermarsi lì e arrivare ben preparati alla finale di Coppa Italia, pensando partita per partita".

E anche a Di Vaio, come a Fenucci, è toccato il tema più ingombrante, quello del mercato e dei possibili partenti. "Vedremo, questi sono tutti argomenti da affrontare a fine campionato. E’ troppo importante questo finale di stagione per noi e vogliamo terminarlo al meglio per raggiungere due sogni, uno che sarebbe storico e un altro molto importante. Per cui – conclude – siamo solo concentrati al presente, anche perché soltanto dopo la fine del campionato potremo capirne di più riguardo a quello che potrà essere il nostro mercato del futuro".

Giovanni Poggi